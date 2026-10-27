Μια μεγάλη τρύπα δημιουργήθηκε στην οδό Καρπάθου στον Χολαργό, έπειτα από καθίζηση του εδάφους που προκλήθηκε από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.

Όπως μετέδωσε τηλεοπτική εκπομπή του ANT1, το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η διέλευση των οχημάτων από το σημείο κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη.

Μαρτυρίες για πρόσφατα έργα

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων της περιοχής, στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου είχαν εκτελεστεί πρόσφατα εργασίες στο δίκτυο αποχέτευσης. Το γεγονός αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα για το εάν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των παρεμβάσεων αυτών και της υποχώρησης του εδάφους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα κάποια τέτοια συσχέτιση.

Ανάγκη για άμεσο τεχνικό έλεγχο

Προτεραιότητα πλέον αποτελεί η επιθεώρηση του σημείου για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της ζημιάς.

Οι αρμόδιοι καλούνται να αξιολογήσουν τη σταθερότητα του υπεδάφους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κίνδυνος περαιτέρω καθίζησης και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης.