Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες στο Χολαργό. Έφηβος είχε κανονίσει ραντεβού διαδικτυακά με ένα κορίτσι και κατέληξε μαχαιρωμένος από δύο άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ ( 07/12), και πρόκειται για ενέδρα. Ο 14χρονος είχε κανονίσει να βγει μέσω internet, με μια κοπέλα στον Χολαργό.

Όταν πήγε να τη συναντήσει, είδε πως βρισκόταν με παρέα, και μάλιστα με δύο άνδρες και μια ακόμα κοπέλα.

Οι δύο άνδρες της παρέας έβγαλαν μαχαίρια και ξεκίνησαν την επίθεση σε βάρος του ανήλικου.

Αιμόφυρτος ο 14χρονος μετά τις 7 μαχαιριές, τράπηκε σε φυγή και ζήτησε βοήθεια σε μια καφετέρια.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με μαχαίρι που χρησιμοποίησαν, δηλώνοντας «περήφανοι» για την επίθεσή τους.