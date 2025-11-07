Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αναστάτωση επικρατεί στον Χολαργό έπειτα από τις καταγγελίες για τη δράση ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά προσφέροντάς τους γλυκά και φρούτα, προκειμένου να τα δελεάσει και να τα οδηγήσει στο σπίτι του.

Ο άνδρας, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, δρα το τελευταίο δίμηνο σε διάφορα σημεία του Χολαργού, μεταξύ αυτών η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, το «Νταμάρι» και η οδός Κύπρου, όπου εντοπίζεται να συνομιλεί με παιδιά ηλικίας Δημοτικού και Γυμνασίου, επιχειρώντας να τα πείσει να μπουν στο αυτοκίνητό του ή να τον ακολουθήσουν.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο 69χρονος έχει ποινικό παρελθόν για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων, το 2019, στην Ηγουμενίτσα. Παρά τη βαρύτητα της υπόθεσης, κυκλοφορεί ελεύθερος και όπως καταγγέλλεται, συνεχίζει να «στήνει καρτέρι» σε μικρά παιδιά, φτάνοντας στο σημείο να τους δίνει και σημειώματα («ραβασάκια») με τα οποία τα καλεί στο σπίτι του.

Τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (30/10), όταν ο 69χρονος φέρεται να πλησίασε δεκάχρονο χρονο αγόρι που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Σερίφου.

Σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, ο άνδρας άρχισε να του μιλά προσπαθώντας να το δελεάσει με καραμέλες, ενώ στη συνέχεια τον ακολούθησε και τον φωτογράφιζε με το κινητό του.

«Ο γιος μου τρόμαξε και προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως εκείνος τον ακολούθησε, τραβώντας του φωτογραφίες. Έχει δοθεί ήδη κατάθεση στην Αστυνομία, όπως και από τον πατέρα ενός φίλου του παιδιού, στον οποίο ο ίδιος άνδρας είχε προτείνει να πάνε σπίτι του για να δουν μαζί ταινία».

Μαθητής Λυκείου από την περιοχή, του οποίου η αδελφή έχει επίσης δεχθεί προσέγγιση από τον ίδιο άνδρα, περιγράφει τη νοσηρή του δραστηριότητα:

«Τον έχουν δει πολλοί σε διάφορα σημεία του Χολαργού. Μιλάει σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, τα ρωτά πού είναι οι γονείς τους, τους λέει «έλα να σε πάω στους γονείς σου» ή «να σε πάω σπίτι».

Προσφέρει καραμέλες ή μπανάνες. Είναι γύρω στα 60, με ψαρά, αραιά μαλλιά, κανονικού αναστήματος και λέγεται ότι παλιότερα ήταν προπονητής».

Οι γονείς της περιοχής είναι πλέον σε κατάσταση αναβρασμού, ζητώντας άμεση επέμβαση των Αρχών για να σταματήσει η επικίνδυνη δράση του 69χρονου και να προστατευτούν τα παιδιά.