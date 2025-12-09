Συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε ανήλικο στο Χολαργό

Νωρίτερα είχε παραδοθεί στην Αστυνομία ο ένας από τους δύο δράστες, ενώ το βράδυ της Τρίτης (9/12), ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και για τον δεύτερο, με αστυνομικές πηγές να επισημαίνουν ότι είναι θέμα ο εντοπισμός και η σύλληψή του.

Σε βάρος των δύο έχει σχηματιστεί βαριά δικογραφία που περιλαμβάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Σημειώνεται ότι χθες Δευτέρα, δύο δράστες ηλικίας 17 και 19 ετών έστησαν ενέδρα στον 14χρονο, με δόλωμα μια κοπέλα ηλικίας 20 ετών και τον μαχαίρωσαν επτά φορές, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στο ραντεβού που είχε κλείσει, αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν τα δύο άτομα, με τα οποία ο 14χρονος είχε διενέξεις στο παρελθόν. Ο ένας από αυτούς άρχισε να τον μαχαιρώνει και ο άλλος να τον χτυπάει με γροθιές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής, προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του.