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Ταυτοποιήθηκε ο 25χρονος οδηγός που έκανε παράνομη αναστροφή και συνεχείς επκίνδυνους ελιγμούς στην περιοχή του Χολαργού.

Βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «βοήθησε» τους αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας Αττικής να εντοπίσουν τον νεαρό.

Το επίμαχο βίντεο με την παράνομη αναστροφή:

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανίζεται ο οδηγός αυτοκινήτου να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή και να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο ύψος του Κοιμητηρίου Χολαργού, προβαίνοντας σε συνεχείς πλαγιολισθήσεις του αυτοκινήτου σε όλο το μήκος του δρόμου, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Σε βάρος του 25χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.