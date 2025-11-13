Μια 16χρονη μαθήτρια στον Χολαργό επέστρεφε από το σχολείο της πεζή όταν συνειδητοποίησε ότι μια ομάδα νεαρών την ακολουθούσε. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (7/11) και παρά τον τρόμο της, εκείνη αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία.

Η μαθήτρια παρίστανε ότι δεν τους είχε δει, ενώ παράλληλα επιτάχυνε το βηματισμό της διακριτικά, χωρίς να φαίνεται ο τρόμος που την είχε καταβάλει.

Ακολούθησε έναν δρόμο, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε κίνηση και έξυπνα εισήλθε σε μια κάβα για να τους παραπλανήσει. Το κορίτσι κρύφτηκε στην κάβα και ζήτησε βοήθεια από την υπάλληλο.

Στο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες του μαγαζιού φαίνεται ξεκάθαρα πως οι δράστες της είχαν στήσει καρτέρι και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε από την επιχείρηση για να της επιτεθούν. Φαίνεται μάλιστα ένας μαυροφορεμένος άνδρας να κάνει λίγα βήματα προς την πλατεία για να μην τον καταλάβουν. Οι δύο συνεργοί του βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η μητέρα της 16χρονης μίλησε στο ΕΡΤnews και ανέφερε πως ενημερώθηκε από την κόρη της η οποία τρομοκρατημένη την κάλεσε στο κινητό και της εξήγησε τι συμβαίνει.

«Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω απο το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας».

Η 26χρονη υπάλληλος περιέγραψε τρεις άνδρες μαυροφορεμένους, νεαρής ηλικίας. Οι δράστες φαίνεται πως μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως μία αντίστοιχη υπόθεση σημειώθηκε πριν λίγες μέρες σε μπαρ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Νεαρά κορίτσια παρατήρησαν πως ομάδα ανδρών τις ακολουθούσε.

Πηγή: ERTNews