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Σε βάθος εξετάζουν οι Αρχές τον ρόλο των «αχυρανθρώπων» σε περίπου 500 εταιρείες που εμπλέκονται στην εκτεταμένη υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο».
Όπως προκύπτει από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να στόχευε στρατηγικά σε άτομα με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, τα οποία παραχωρούσαν τα προσωπικά τους στοιχεία και το ΑΦΜ τους έναντι μηνιαίας αμοιβής.
Το προφίλ των «μπροστινών» και η περίπτωση της 69χρονης
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση μιας 69χρονης γυναίκας από τη Ζάκυνθο, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με ποσοστό αναπηρίας 85%-86% και οξυμένη οικονομική ανάγκη.
Μιλώντας στο EΡΤnews, ο δικηγόρος της, Στάθης Μητσόκαλης, εξήγησε ότι η πελάτισσά του πληροφορήθηκε από συγγενικό της πρόσωπο για τη δυνατότητα να λάβει οικονομικό αντάλλαγμα και η ίδια φέρεται να προσφέρθηκε να παραχωρήσει τα στοιχεία της για τη λειτουργία επιχειρήσεων, έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις πως δεν θα αντιμετωπίσει κανέναν νομικό ή φορολογικό κίνδυνο.
Η παγίδα των 800 ευρώ και η απώλεια του επιδόματος
Η συμφωνηθείσα αμοιβή για τις υπηρεσίες της 69χρονης ανερχόταν στα 800 ευρώ μηνιαίως, ποσό που της καταβλήθηκε μόνο για τους πρώτους μήνες, προτού διακοπούν οι πληρωμές.
Το αποτέλεσμα της εμπλοκής της ωστόσο ήταν καταστροφικό, καθώς η εικονική επιχειρηματική δραστηριότητα που καταγράφηκε στο όνομά της οδήγησε στην απώλεια του επιδόματος αναπηρίας, το οποίο αποτελούσε το μοναδικό της μέσο βιοπορισμού.
Ο κ. Μητσόκαλης επεσήμανε, τέλος, ότι πρόκειται για ένα ευρύτερα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στρατολόγησης ευάλωτων ατόμων από το κύκλωμα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, καθώς ανάμεσα στους «αχυρανθρώπους» φέρονται να υπάρχουν και πρόσωπα που είχαν σαφώς μεγαλύτερη επίγνωση και συμμετοχή στις δραστηριότητες των εικονικών εταιρειών.
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