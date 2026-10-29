Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία των κατηγορούμενων της υπόθεσης «Χωριάτικο» για το δαιδαλώδες δικτύο οικονομικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Από τους 59 κατηγορούμενους, οι 30 έφτασαν σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων με σκοπό να δώσουν εξηγήσεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, Άγγελος Γιαννακόπουλος. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί οι επτά, με τους τρεις να προφυλακίζονται (οι δύο από την Ρόδο), και τους υπόλοιπους τέσσερις να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί και χρηματική εγγύηση.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο πρωταγωνιστής του κυκλώματος πήρε σειρά για να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας και καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις. Ο 57χρονος επιχειρηματίας πέρασε το «κατώφλι» του ανακριτικού γραφείου στις 17:15, ενώ νωρίτερα παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, με το οποίο αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Αρνείται την εμπλοκή του ο Mr «Χωριάτικο» και ζητά «βραχιολάκι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Mr «Χωριάτικο» υποστηρίζει πως η εμπλοκή του με την υπόθεση αφορά μόνο διαφορές φορολογικής φύσης και πως προτίθεται να πληρώσει τα ποσά που θα καταλογιστούν. Παράλληλα, αρνείται το υπόλοιπο κατηγορητήριο που αναφέρεται σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.α. ενώ παραδέχθηκε πως παραβίασε τον περιοριστικό όρο που είχε για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσω μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που μου αναλογούν. Το Δημόσιο δε θα υποστεί καμιά ζημιά», είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Παράλληλα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αρνείται ότι οι εταιρείες του ήταν ευκαιριακές επιχειρήσεις, επικαλούμενος την επαγγελματική του δραστηριότητα από το 1996.

Σύμφωνα με όσα έχει πει, προς το παρόν, επιθυμούσε να αναπτύξει τις εταιρείες. Ακόμη στο απολογητικό του υπόμνημα ζητά σε περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του τεθεί κα΄οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς όπως ισχυρίζεται ο ίδιος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ επικαλέστηκε και το ανήλικο παιδί του.

Δηλώσεις δικηγόρων των κατηγορούμενων που ήδη απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι:

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