Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της πολυτελούς «Σπηλιάς» στη Μύκονο, ενός από τα διασημότερα εστιατόρια του νησιού, καθώς με εισαγγελική διάταξη δεσμεύεται για εννέα μήνες η περιουσία του επιχειρηματία που κατείχε το 50% της εταιρείας στην οποία ανήκουν το εστιατόριο και το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Anastasia Village».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν τα 8,5 εκατ. ευρώ μέσα στο 2023, χρονιά κατά την οποία ο επιχειρηματίας μεταβίβασε το μερίδιό του στον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη της 23ης Νοεμβρίου 2026, από τη διασταύρωση των τραπεζικών κινήσεων με τα φορολογικά στοιχεία του επιχειρηματία δεν κατέστη δυνατό να αιτιολογηθεί επαρκώς η προέλευση ποσού ύψους 1.627.927,78 ευρώ.

Οι δύο επιταγές που άνοιξαν τον δρόμο για την έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου στην «Αρτοπαρασκευές Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», εταιρεία που δραστηριοποιείται με τον εμπορικό τίτλο Bread Factory.

Οι ελεγκτές εντόπισαν δύο τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 3,19 εκατ. ευρώ, τις οποίες είχε εισπράξει ο πρώην συνιδιοκτήτης της «Σπηλιάς», χωρίς από τα στοιχεία του ελέγχου να προκύπτει ότι ήταν προμηθευτής της συγκεκριμένης εταιρείας.

Ακολούθησε έρευνα στα φορολογικά και τραπεζικά δεδομένα του επιχειρηματία, από την οποία προέκυψε ότι η ατομική επιχείρηση που διατηρούσε στον κατασκευαστικό κλάδο από το 2010 εμφάνιζε μηδενικά έσοδα και κέρδη για κάθε έτος από το 2020 έως το 2024. Μηδενικά έσοδα εμφάνιζε την ίδια περίοδο και δεύτερη εταιρεία στην οποία συμμετείχε.

41 τραπεζικά προϊόντα σε έξι Τράπεζες

Οι Ελεγκτές εντόπισαν συνολικά 41 τραπεζικά προϊόντα σε έξι πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων 15 καταθετικούς λογαριασμούς, οκτώ προθεσμιακές καταθέσεις, δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Πέραν των δύο επιταγών ύψους 3,19 εκατ. ευρώ, το 2023 καταγράφηκαν έξι ακόμη συναλλαγές συνολικού ύψους 5,31 εκατ. ευρώ, στις αιτιολογίες των οποίων γινόταν αναφορά σε πωλήσεις μετοχών, καθώς και καταθέσεις μετρητών ύψους 44.404 ευρώ.

Στις 11 Οκτωβρίου 2023 ο επιχειρηματίας άνοιξε προθεσμιακή κατάθεση ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ακολούθησε δεύτερη, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά ενδέχεται να αφορούν μεταφορές κεφαλαίων που βρίσκονταν ήδη στους λογαριασμούς του.

Στην εισαγγελική διάταξη γίνεται, επίσης, αναφορά σε δύο μονοκατοικίες στην Άνω Μερά της Μυκόνου. Για τη μία από αυτές, επιφάνειας 169,05 τ.μ., δεν είχε δηλωθεί για το 2023 ούτε ιδιοκατοίκηση, ούτε εκμίσθωση.

Η εννεάμηνη δέσμευση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, το περιεχόμενο τυχόν τραπεζικών θυρίδων και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και εκείνα που κατέχει από κοινού με τρίτα πρόσωπα.

Η προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να διερευνούν το ενδεχόμενο τέλεσης των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η διαμάχη των δύο αδελφών και η είσοδος του Γιαννακόπουλου

Μέχρι το 2023, οι αδελφοί Νίκος και Στάθης Χανιώτης κατείχαν από 50% της εταιρείας στην οποία ανήκουν η «Σπηλιά» και το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Anastasia Village».

Η είσοδος του Άγγελου Γιαννακόπουλου στο μετοχικό σχήμα, μέσω της εξαγοράς του 50% της εταιρείας, έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος 13 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της «Καθημερινής», πυροδότησε μια σειρά δικαστικών αντιπαραθέσεων.

Ακολούθησαν μηνύσεις και καταγγελίες εκατέρωθεν, ενώ η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις τον Φεβρουάριο του 2025, όταν οι δικηγόροι Αλέξης Κούγιας και Νίκος Αγαπηνός αντάλλαξαν δημόσια βαριές καταγγελίες.

Από οικογενειακό ταβερνάκι σε εστιατόριο με διεθνή φήμη

Η «Σπηλιά», στην Αγία Άννα, στην περιοχή του Καλαφάτη της Μυκόνου, ξεκίνησε ως ένα μικρό παραθαλάσσιο οικογενειακό ταβερνάκι και εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον περιζήτητους γαστρονομικούς προορισμούς του νησιού, με τζίρο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ σε μία τουριστική σεζόν.

Τα τραπέζια ανάμεσα στα βράχια, η φυσική σπηλιά πάνω από τα νερά του Αιγαίου και η δεξαμενή με τους ζωντανούς αστακούς έχουν καταστήσει το εστιατόριο σημείο αναφοράς για επιχειρηματίες, εφοπλιστές και αστέρες της διεθνούς showbiz.

Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες του συγκαταλέγεται και ο Έλον Μασκ, ο οποίος βρέθηκε εκεί τον Ιούλιο του 2022, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Μύκονο.

Με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο να βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προφυλακισμένος, ο έτερος βασικός μέτοχος της εταιρείας εξετάζει νέες νομικές κινήσεις για την ανάκτηση του ελέγχου της επιχείρησης, ενόψει της τουριστικής περιόδου του 2027.