Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες γύρω από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τραπεζικές κινήσεις και λογαριασμοί στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρλανδικές αρχές απέστειλαν επίσημο σήμα προς την ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενημερώνοντας ότι εντόπισαν τραπεζικούς λογαριασμούς και ύποπτες χρηματοοικονομικές ροές που συνδέονται άμεσα με κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Άμεση αντίδραση Βουρλιώτη για «πάγωμα» λογαριασμών

Η κινητοποίηση της ελληνικής πλευράς υπήρξε ακαριαία. Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, κίνησε άμεσα τις προβλεπόμενες διασυνοριακές διαδικασίες, ζητώντας την άμεση δέσμευση όλων των χρηματικών ποσών και λογαριασμών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο σαρωτικό «μπλόκο» που είχε ήδη επιβληθεί σε επίπεδο Ελλάδας, όπου δεσμεύτηκαν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι θυρίδες των βασικών κατηγορουμένων στην Ελλάδα (με ρητή εξαίρεση αποκλειστικά τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους εκτελείται η μισθοδοσία του προσωπικού των καταστημάτων).

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κεφάλαια φέρεται να διοχετεύονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες όπως η Δανία, η Ισλανδία και οι Νήσοι Κέιμαν, ενώ συμβάσεις εκατομμυρίων για beach bar εμφανίζονταν να υπογράφονται από πρόσωπα που φέρεται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Ο ρόλος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράλληλα, νεότερα στοιχεία αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην οικοδόμηση της υπόθεσης με την κομπίνα πίσω από το «Χωριάτικο». Σύμφωνα με πηγές, κρίσιμα έγγραφα, οικονομικά στοιχεία και αναλύσεις δεδομένων γύρω από το πολυδαίδαλο δίκτυο των εταιρειών είχαν φτάσει και επεξεργαστεί από την Αρχή πολύ πριν πραγματοποιηθούν οι συλλήψεις και ξεδιπλωθεί η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα νέα τραπεζικά ευρήματα από την Ιρλανδία, διαβιβάζονται στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η διαδρομή του μαύρου χρήματος και να αποκαλυφθεί το ακριβές μέγεθος της περιουσιακής ζημίας που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο.

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