Αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο διενήργησαν κλιμάκια της Εισαγγελίας με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων την Τετάρτη (4/11). Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρείας διερεύνησης οικονομικών και επαγγελματικών συναλλαγών που ελέγχονται για παρατυπίες.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι δικαστικές αρχές έδωσαν ρητή εντολή στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσουν στην κατάσχεση κρίσιμων εγγράφων, ενώ παράλληλα ελήφθη κατάθεση από εργαζόμενο της υπηρεσίας. Για να αποκλειστεί οποιαδήποτε αλλοίωση ή διαρροή στοιχείων, οι αρμόδιοι προχώρησαν άμεσα στο σφράγισμα και το κλείδωμα των σχετικών αρχειακών φακέλων.

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση σχετίζεται με την υπόθεση του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου («Mr. Χωριάτικο») και ένα πολυπλόκαμο πλέγμα επιχειρήσεων που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης. Οι Αρχές εξετάζουν τη συγκρότηση ενός οργανωμένου εταιρικού μηχανισμού, η δράση του οποίου εκτιμάται ότι επέφερε βαριά οικονομική βλάβη στα κρατικά ταμεία και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Αυλαία στο Εφετείο για τη «δίκη των 25» της Μυκόνου

Την ίδια ώρα, στο Εφετείο Αθηνών ξεκίνησε η μεταγωγή των κατηγορουμένων για την πολύκροτη υπόθεση των 25 εμπλεκομένων στη μαφία της Μυκόνου. Η δικογραφία περιλαμβάνει διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς για παροχή προστασίας σε επιχειρήσεις και εμπλοκή επίορκων αστυνομικών.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος ωστόσο δεν εμφανίστηκε κατά τη μεταγωγή των κατηγορουμένων στο δικαστικό μέγαρο.

Οι «ταρίφες» των πληροφοριών και οι διευκολύνσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάκρισης, ο επιχειρηματίας διώκεται για δωροδοκία υπαλλήλου. Κατηγορείται ότι κατέβαλε μηνιαίο αντίτιμο τουλάχιστον 300 ευρώ σε ανθυπαστυνόμο, ώστε να εξασφαλίζει απόρρητα υπηρεσιακά δεδομένα —όπως έλεγχο πινακίδων κυκλοφορίας— και έγκαιρες προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους στο νυχτερινό κέντρο που διατηρούσε στο «νησί των ανέμων».

Παράλληλα, φέρεται να είχε προτείνει αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ προκειμένου να μεθοδευτεί αμοιβαία μετάθεση, ώστε ο επίορκος αξιωματικός να μη μετακινηθεί από τη Μύκονο.

Στον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν πρώην ανθυπαστυνόμος της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, ο οποίος κατηγορείται για τη διεύθυνση του κυκλώματος κατά την περίοδο 2022–2025, εκμεταλλευόμενος την πρόσβασή του σε υπηρεσιακά συστήματα προς όφελος ιδιωτών.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται αρχιφύλακες με υποστηρικτικό ρόλο στη διακίνηση ουσιών, καθώς και υπαστυνόμος της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακρατούσε αδήλωτες ποσότητες κατασχεμένων ναρκωτικών και τις παρέδιδε σε πληροφοριοδότη του με σκοπό την επαναπροώθησή τους στην αγορά.