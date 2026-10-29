Ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», για την δράση του πολυπλόκαμου κυκλώματος με αρχηγό τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και το ηγετικό πρόσωπο της ομάδας, η απολογία του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις έξι το απόγευμα. Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων θα δοθούν αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Εικόνες με τους 30 κατηγορούμενους με σκυμμένα τα κεφάλια και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους:

Στην ογκώδη δικογραφία καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που, πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτης κ.ά.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, Άγγελος Γιαννακόπουλος έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

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