Τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο σκάνδαλο της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» διέταξε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών, καθώς ερευνώνται σοβαρές καταγγελίες και στοιχεία για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αιτήματα σε ΕΛ.ΑΣ. και ανακριτικές αρχές

Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ αναλαμβάνει να απευθυνθεί εγγράφως προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τα ανακριτικά γραφεία.

Κύριος σκοπός είναι να ενημερωθεί η Αρχή εάν, κατά τη διάρκεια των ερευνών ή από τα ευρήματα που έχουν κατασχεθεί, προκύπτουν στοιχεία που να ταυτοποιούν συγκεκριμένους υπαλλήλους της ως μέλη ή συνεργάτες του κυκλώματος της αλυσίδας λιανικής τροφίμων.

Αναζήτηση αποδεικτικού υλικού

Όπως επιβεβαιώνεται και στην επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η Αρχή θα ζητήσει τη διαβίβαση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού που σχετίζεται με τη φερόμενη δράση των υπαλλήλων της. Στόχος της ηγεσίας είναι να αξιολογηθούν διεξοδικά όλα τα δεδομένα, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως εάν ευσταθούν οι ενδείξεις για άμεση ή έμμεση συμμετοχή κρατικών λειτουργών στην εγκληματική δραστηριότητα της αλυσίδας εστίασης.