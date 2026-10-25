Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την πολύκροτη υπόθεση οικονομικής απάτης, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κουβάρι της υπόθεσης, που άρχισε να ξετυλίγεται με απόλυτη μυστικότητα ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, αποκάλυψε σταδιακά έναν δαιδαλώδη λαβύρινθο «αχυρανθρώπων».

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προσπαθούν πλέον να χαρτογραφήσουν πλήρως τις κινήσεις του φερόμενου κυκλώματος, το οποίο φαίνεται πως είχε απλώσει τα πλοκάμια του από την εστίαση μέχρι τον τουρισμό, δημιουργώντας τεράστια «φέσια» στα κρατικά ταμεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες του ελληνικού FBI δεν περιορίζονται μόνο στις οικονομικές δραστηριότητες του επιχειρηματικού δικτύου, καθώς προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές να διερευνήσουν και ενδεχόμενη εμπλοκή του ιδιοκτήτη της αλυσίδας σε υποθέσεις μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων.

Το κόλπο με τα χρέη και η ζημιά των 100 εκατομμυρίων

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως περιγράφουν ένα μεθοδικό σχέδιο, το οποίο φέρεται να προκάλεσε στο ελληνικό Δημόσιο ζημιά που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα, όπως απάτη, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα φέρεται να έχει εντοπίσει παραβάσεις σε περισσότερα από 200 καταστήματα της αλυσίδας που συνδέονται άμεσα με τον επιχειρηματία, αλλά και σε πλήθος άλλων επιχειρήσεων όπου ο ίδιος φέρεται να κινούσε τα νήματα ως αφανής ιδιοκτήτης.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την καλοστημένη απάτη είχε ένας 80χρονος λογιστής, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες. Ο ηλικιωμένος φέρεται να αναλάμβανε στα χαρτιά το στήσιμο των εταιρειών, βάζοντας απλώς την υπογραφή του, ενώ σημαντικό μέρος των διαδικασιών διεκπεραιωνόταν από την κόρη του, η εμπλοκή της οποίας παραμένει υπό έρευνα.

Η πρακτική ήταν εξαιρετικά συγκεκριμένη. Εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών διάφοροι «αχυράνθρωποι». Μόλις μια εταιρεία συσσώρευε υπέρογκα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, η δραστηριότητα περνούσε σε νέο ΑΦΜ, αφήνοντας τα χρέη να βαραίνουν το παλιό και ανενεργό νομικό πρόσωπο.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα και η κυριαρχία στις παραλίες

Εκτός από τον βασικό πυρήνα των επιχειρήσεών του, οι Αρχές ερευνούν και τις επιθετικές επεκτατικές κινήσεις σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ακριβά ακίνητα και χώρους εστίασης στη Μύκονο, όπου φέρεται να είχαν τοποθετηθεί εκεί μεγάλα κεφάλαια.

Αντίστοιχα οι έρευνες στρέφονται και στη Ρόδο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για άμεσο έλεγχο σε τουλάχιστον έξι καταστήματα του νησιού. Αυτό ωστόσο που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι η φερόμενη διείσδυση στην εκμετάλλευση του αιγιαλού.

Εταιρικά σχήματα, που ελέγχονται για διασυνδέσεις με τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, φέρονται να είχαν καταφέρει μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών να αποκτήσουν τα δικαιώματα για εκμετάλλευση μεγάλου μέρους των ακτών.

Τα νούμερα μάλιστα ζαλίζουν, καθώς οι αναφορές υποδεικνύουν πως τα σχήματα αυτά ενδέχεται να έλεγχαν έως και το 80% των οργανωμένων παραλιών της Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων των πιο προσοδοφόρων σημείων του νησιού.

Έρευνα για μαστροπεία και εμπορία ανθρώπων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη πτυχή της έρευνας, η οποία αφορά ενδεχόμενες δραστηριότητες σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν ο επιχειρηματίας διατηρούσε υπό τον έλεγχό του καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και ενδεχόμενη σύνδεσή του με τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται πληροφορίες για γυναίκες που φέρονται να προωθούνταν μέσω διαδικτυακών αγγελιών, στις οποίες διαφημίζονταν υπηρεσίες συνοδείας.