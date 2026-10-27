Ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρηματικών συναλλαγών, τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορών κεφαλαίων, μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, αποτυπώνεται στη δικογραφία για την υπόθεση του Χωριάτικου, την οποία παρουσιάζει η «Ζούγκλα».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δεκάδες επιχειρήσεις, εταιρείες συμμετοχών, τραπεζικοί λογαριασμοί και εμπορικές συναλλαγές που εκτείνονται από την Κύπρο και τη Βουλγαρία μέχρι την Ιρλανδία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία καθώς και άλλες χώρες.

Οι ελληνικές Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν την προέλευση των χρημάτων, τη γνησιότητα των εμπορικών συναλλαγών, την πραγματική διακίνηση προϊόντων και την ταυτότητα των προσώπων που διαχειρίζονταν συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες αξίες παραστατικών, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ, αλλά και τα αιτήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής που έχουν αποσταλεί σε ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκειται για οικονομικές κινήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, φορολογικές παραβάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η αναφορά επιχειρήσεων στη δικογραφία δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι έχει αποδειχθεί συμμετοχή τους σε παράνομες ενέργειες.

Κύπρος: Η διαδρομή των 2,6 εκατ. ευρώ και οι εταιρείες συμμετοχών

Ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία της δικογραφίας αφορά την Κύπρο και συγκεκριμένα τη μεταφορά ποσού 2.600.400 ευρώ προς την εταιρεία PERBENE HOLDING LTD.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», τα χρήματα μεταφέρθηκαν από εταιρικό λογαριασμό στην Κύπρο προς λογαριασμό της PERBENE HOLDING LTD, ενώ η συναλλαγή εμφανίζεται να συνδέεται με την εξόφληση τιμήματος αγοράς ακινήτου στην περιοχή Πόρτο Μύκονο.

Η συγκεκριμένη διαδρομή του χρήματος έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τόσο την προέλευση του ποσού, όσο και τα πρόσωπα που σχετίζονται με τις αντίστοιχες εταιρικές δομές.

Παράλληλα, στη δικογραφία κατονομάζονται οι εταιρείες OVERCLAND INVESTMENTS LTD, FLOWNTER TRADING LTD, EDIFMAR & CO LTD, STARNBE HOLDING LTD, PEJERO HOLDINGS LTD και NABERINO HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

Για τις συγκεκριμένες εταιρείες έχουν ζητηθεί στοιχεία σχετικά με τη μετοχική σύνθεση, τους πραγματικούς δικαιούχους, τα πρόσωπα που ασκούσαν τη διαχείρισή τους και τις τραπεζικές κινήσεις.

Στο αίτημα προς τις κυπριακές Αρχές περιλαμβάνεται επίσης η αναζήτηση πληροφοριών για τυχόν μεταφορές χρημάτων μεταξύ των εταιρειών και τρίτων προσώπων, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υφίστανται οικονομικές διασυνδέσεις που σχετίζονται με την ερευνώμενη υπόθεση.

Η καταγεγραμμένη μεταφορά των 2,6 εκατ. ευρώ δεν αποδεικνύει από μόνη της παράνομη προέλευση των χρημάτων. Αποτελεί, όμως, συγκεκριμένη οικονομική κίνηση για την οποία η δικογραφία περιγράφει αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων.

Βουλγαρία: FOOD SUPPLIES, EL DEPOSITO και παραστατικά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Ιδιαίτερα εκτεταμένο είναι το σκέλος της έρευνας που αφορά εμπορικές συναλλαγές με επιχειρήσεις στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ελληνικές εταιρείες FOOD SUPPLIES, EL DEPOSITO Ε.Ε., ΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ και ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε. εμφανίζονται σε στοιχεία εμπορικών συναλλαγών με βουλγαρικές επιχειρήσεις.

Μεταξύ των εταιρειών του εξωτερικού που κατονομάζονται είναι οι EXPRESS PACK LTD, CONFIDENCE LTD, SPACE GROUP IMPORT EXPORT LTD, DELACRIM LTD, KALLAS BULGARIA FOOD LTD, TRADE XA LTD και POLAND MEAT SOLUTIONS FOOD LTD.

Ενδεικτικά, για την EXPRESS PACK LTD καταγράφονται παραστατικά συναλλαγών με την FOOD SUPPLIES ύψους 205.658,24 ευρώ για το 2024, και 548.834,27 ευρώ για το 2025.

Παράλληλα, για την EL DEPOSITO καταγράφονται συναλλαγές με βουλγαρικές επιχειρήσεις, με αξίες που φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ζητήσει από τις αρμόδιες βουλγαρικές υπηρεσίες την αποστολή τιμολογίων, δελτίων αποστολής, αποδεικτικών παράδοσης εμπορευμάτων και στοιχείων πληρωμής.

Κεντρικό ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί εάν τα εμπορεύματα που αναφέρονται στα παραστατικά διακινήθηκαν πράγματι, ποιοι πραγματοποίησαν τις μεταφορές και με ποιον τρόπο εξοφλήθηκαν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Η διαδρομή που ερευνάται αφορά τις συναλλαγές μεταξύ των ελληνικών και των βουλγαρικών εταιρειών, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από τα συγκεκριμένα στοιχεία ότι όλα τα αναγραφόμενα ποσά μεταφέρθηκαν μέσω τραπεζών.

Ιρλανδία: Οι 47 τραπεζικοί λογαριασμοί ελληνικών επιχειρήσεων

Στην Ιρλανδία επεκτείνεται η οικονομική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., καθώς ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, στους οποίους, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν μεταφερθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται ότι οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, ότι έχουν εντοπιστεί ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση που ερευνούν οι ελληνικές Δικαστικές Αρχές.

Άμεση ήταν η αντίδραση της ανεξάρτητης Αρχής η οποία έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι πριν από την αποκάλυψή της υπόθεσης είχαν φτάσει στην ανεξάρτητη Αρχή πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται, η συμβολή της Αρχής στην εξάρθρωση του κυκλώματος θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας.

Στο σχετικό κεφάλαιο καταγράφονται 47 επιχειρήσεις και αντίστοιχοι τραπεζικοί λογαριασμοί, για τους οποίους οι Αρχές ζητούν στοιχεία.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που κατονομάζονται περιλαμβάνονται οι ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε., ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε., ΚΟΛΥΜΠΙΑ PORT Ε.Ε., ΡΟΔΟΣ PLAYA DE MYKONOS Μ.Ι.Κ.Ε., ΚΟΛΥΜΠΙΑ BEACH Ε.Ε., VIKTORY ESTATE Μ.Ι.Κ.Ε. και BAKE MYKONOS Μ.Ι.Κ.Ε.

Η ύπαρξη των συγκεκριμένων λογαριασμών αποτελεί αντικείμενο οικονομικής διερεύνησης, καθώς οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποια ποσά διακινήθηκαν, από ποιους λογαριασμούς προήλθαν, και ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνθηκε στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της Ιρλανδίας μέσω Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, αναζητώντας τραπεζικά και εταιρικά στοιχεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η αρτοποιία, η εστίαση και ο τουρισμός.

Οι ερευνητές επιδιώκουν να διαπιστώσουν εάν οι εταιρείες εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά στις τραπεζικές συναλλαγές τους και κατά πόσο υπάρχουν οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών σχημάτων.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», μέχρι τη σύνταξη του εγγράφου οι απαντήσεις των αρμόδιων ιρλανδικών Αρχών δεν είχαν περιέλθει σε γνώση της ελληνικής υπηρεσίας.

Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας παρέμενε ανοιχτό, ενώ από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί το συνολικό ποσό που διακινήθηκε μέσω των 47 λογαριασμών.

Ολλανδία: Συναλλαγές με RUITENBERG INGREDIENTS και VAN ROOI MEAT

Η Ολλανδία αποτελεί ακόμη έναν σταθμό της οικονομικής έρευνας, με τις ελληνικές Αρχές να εξετάζουν συναλλαγές που αφορούν την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών από ολλανδικές εταιρείες.

Στη δικογραφία κατονομάζονται οι επιχειρήσεις RUITENBERG INGREDIENTS B.V. και VAN ROOI MEAT B.V.

Για την πρώτη καταγράφονται παραστατικά αξίας 5.371,68 ευρώ το 2024 και 21.486,72 ευρώ το 2025.

Αντίστοιχα, για τη VAN ROOI MEAT B.V. αναφέρονται παραστατικά αξίας 4.656,58 ευρώ το 2024 και 16.594,15 ευρώ το 2025.

Οι ελληνικές Αρχές ζητούν να επιβεβαιωθεί η πραγματοποίηση των συναλλαγών, η παράδοση των εμπορευμάτων και η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων μεταξύ ελληνικών και ολλανδικών επιχειρήσεων, χωρίς τα παραπάνω ποσά να αποτελούν από μόνα τους απόδειξη ύποπτων τραπεζικών μεταφορών.

Ρουμανία: Συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Σημαντική θέση στη δικογραφία καταλαμβάνουν και οι συναλλαγές με επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, κατονομάζονται οι εταιρείες KALLAS ROMANIA SRL και PURATOS PROD SRL, οι οποίες εμφανίζονται σε εμπορικές συναλλαγές με ελληνικές επιχειρήσεις.

Για την KALLAS ROMANIA SRL καταγράφονται παραστατικά αξίας 179.469,47 ευρώ για το 2024, και 198.698,60 ευρώ για το 2025.

Για την PURATOS PROD SRL αναφέρονται αντίστοιχα παραστατικά ύψους 215.854,88 ευρώ το 2024, και 189.070,12 ευρώ το 2025.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ζητήσει τη συνδρομή των ρουμανικών υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα συγκεκριμένα τιμολόγια ανταποκρίνονται σε πραγματικές εμπορικές συναλλαγές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αποδεικτικά εξόφλησης, τα στοιχεία μεταφοράς των εμπορευμάτων, καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για τις πληρωμές.

Βέλγιο: Η BARRY CALLEBAUT και τα παραστατικά άνω των 450.000 ευρώ

Στο Βέλγιο, η έρευνα αφορά την εταιρεία BARRY CALLEBAUT BELGIUM N.V., η οποία εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές με την ελληνική FOOD SUPPLIES.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, για το 2024 καταγράφονται παραστατικά αξίας 116.128,77 ευρώ, ενώ για το 2025 η αντίστοιχη αξία ανέρχεται σε 334.670,54 ευρώ.

Συνολικά, τα αναγραφόμενα παραστατικά των δύο ετών ξεπερνούν τις 450.000 ευρώ.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ζητήσει από τις αρμόδιες βελγικές υπηρεσίες να επιβεβαιώσουν την πραγματοποίηση των συναλλαγών και να αποστείλουν τα σχετικά εμπορικά και οικονομικά έγγραφα.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο τα παραστατικά αντιστοιχούν σε πραγματικές παραδόσεις προϊόντων, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές.

Ιταλία: Παραστατικά άνω των 3 εκατ. ευρώ με την IMBALLAGGI ALIMENTARI

Ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιταλικό σκέλος της έρευνας, καθώς στη δικογραφία καταγράφονται εμπορικά παραστατικά μεγάλης αξίας.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που κατονομάζονται είναι οι IMBALLAGGI ALIMENTARI, IL FORNAIO DEL CASALE S.P.A. και RAM S.R.L.

Για την IMBALLAGGI ALIMENTARI αναφέρονται παραστατικά αξίας 716.624 ευρώ για το 2024, και 2.322.322 ευρώ για το 2025.

Η συνολική αξία των συγκεκριμένων παραστατικών ανέρχεται σε 3.038.946 ευρώ για τα δύο έτη.

Παράλληλα, για την IL FORNAIO DEL CASALE S.P.A. αναφέρονται συναλλαγές αξίας 29.034,73 ευρώ για το 2025, ενώ για την RAM S.R.L. καταγράφονται παραστατικά ύψους 21.980 ευρώ για το 2024.

Οι ελληνικές Αρχές ζητούν από την Ιταλία να αποσταλούν στοιχεία σχετικά με την πραγματική εκτέλεση των συναλλαγών, τα εμπορεύματα και τα αποδεικτικά πληρωμής.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι δηλωμένες συναλλαγές ανταποκρίνονται σε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και ποια ήταν η αντίστοιχη χρηματοοικονομική διαδρομή.

Γαλλία: Συναλλαγές με BRIDOR, FLECHARD και CEMOI

Η οικονομική έρευνα επεκτείνεται και στη Γαλλία, όπου κατονομάζονται επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων.

Στη δικογραφία αναφέρονται οι εταιρείες SAS FLECHARD LAITERIE DU PONT, BRIDOR, SAS D I P A και SAS CEMOI CHOCOLATIER.

Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται σε καταστάσεις εμπορικών συναλλαγών με ελληνικές εταιρείες, με τις Αρχές να αναζητούν τιμολόγια, αποδεικτικά εξόφλησης και στοιχεία παράδοσης προϊόντων.

Για την BRIDOR, μεταξύ άλλων, καταγράφονται παραστατικά αξίας 114.979,10 ευρώ για το 2024 και 163.744,28 ευρώ για το 2025.

Η έρευνα αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των εμπορικών συναλλαγών και στον εντοπισμό του τρόπου πληρωμής τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της δικογραφίας, οι απαντήσεις των γαλλικών Αρχών δεν είχαν ακόμη περιέλθει σε γνώση της ελληνικής υπηρεσίας κατά τον χρόνο σύνταξης του εγγράφου.

Ηνωμένο Βασίλειο: Εταιρείες, τραπεζικοί λογαριασμοί και τουριστικές δραστηριότητες

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έρευνα αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς και επιχειρηματικές δραστηριότητες με αναφορές στον τουρισμό και στην εκμετάλλευση ακινήτων.

Στη δικογραφία κατονομάζεται η RENT AND DREAM Ε.Ε., ενώ καταγράφεται και η εταιρεία PMEA CORPORATION LIMITED.

Οι ελληνικές Αρχές αναζητούν πληροφορίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων λογαριασμών, τις σχετικές οικονομικές κινήσεις και τα πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε αυτούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές σε τουριστικά καταλύματα στη Μύκονο, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις οικονομικές κινήσεις που εξετάζονται.

Το αίτημα δικαστικής συνδρομής αφορά την επιβεβαίωση τραπεζικών και εταιρικών στοιχείων, χωρίς να προκύπτει από τα συγκεκριμένα αποσπάσματα συγκεκριμένο συνολικό ποσό μεταφορών προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Δανία: Τραπεζική υποδομή και ελληνικοί επιχειρηματικοί λογαριασμοί

Αναφορά στη Δανία γίνεται και στο πλαίσιο της έρευνας για τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία που σχετίζονται με λογαριασμούς της Banking Circle S.A., εταιρείας με καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο, η οποία χρησιμοποιούσε τραπεζική υποδομή στη Δανία.

Στα στοιχεία εμφανίζεται συγκεκριμένη μορφή IBAN που αρχίζει από «DK», με τις Αρχές να ζητούν πληροφορίες για τους αντίστοιχους λογαριασμούς, τους δικαιούχους τους και τις τραπεζικές κινήσεις.

Η έρευνα αφορά τη διαδρομή των χρημάτων μέσω λογαριασμών που συνδέονται με ελληνικές επιχειρήσεις και τη διακρίβωση του πραγματικού οικονομικού τους αντικειμένου.

Η αναφορά στη Δανία σχετίζεται με την τραπεζική υποδομή και δεν αποδεικνύει από μόνη της μεταφορά χρημάτων προς δανική εμπορική επιχείρηση.

Λουξεμβούργο: Η Banking Circle και η διασυνοριακή τραπεζική δραστηριότητα

Το Λουξεμβούργο εμφανίζεται στη δικογραφία μέσω της Banking Circle S.A., η οποία αναφέρεται ως πιστωτικό ίδρυμα με καταστατική έδρα στη χώρα.

Η εμπλοκή της συγκεκριμένης τραπεζικής υποδομής στην έρευνα συνδέεται με τη χρήση λογαριασμών από ελληνικές επιχειρήσεις και με την ανάγκη συγκέντρωσης στοιχείων για τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτών.

Οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν τους δικαιούχους, τα στοιχεία των λογαριασμών, και τις συναλλαγές που εξετάζονται.

Το συγκεκριμένο σκέλος αφορά στην ταυτοποίηση της τραπεζικής διαδρομής των κεφαλαίων, και όχι διαπιστωμένη παράνομη δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος.

Το οικονομικό δίκτυο που επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι Αρχές

Από τις διαφορετικές ενότητες της δικογραφίας προκύπτει ότι η έρευνα κινείται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά στην πραγματική διακίνηση χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις την καταγεγραμμένη μεταφορά των 2,6 εκατ. ευρώ στην Κύπρο και την αναζήτηση στοιχείων για τους 47 λογαριασμούς στην Ιρλανδία.

Ο δεύτερος αφορά στις εμπορικές συναλλαγές ελληνικών επιχειρήσεων με εταιρείες του εξωτερικού, για τις οποίες οι Αρχές επιδιώκουν να διασταυρώσουν την πραγματική παράδοση προϊόντων, την ύπαρξη παραστατικών και τις πληρωμές.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει έναν φερόμενο μηχανισμό στον οποίο επιχειρήσεις φέρονται να χρησιμοποιούνταν για φορολογικές παραβάσεις και την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης χρημάτων.

Η δικογραφία αναφέρεται επίσης στη λειτουργία διαδοχικών εταιρικών σχημάτων, στην αλλαγή διαχειριστών και στην αξιοποίηση επιχειρήσεων με διαφορετικά αντικείμενα δραστηριότητας.

Ωστόσο, η παρουσία μιας εταιρείας σε κατάλογο εμπορικών συναλλαγών ή τραπεζικών λογαριασμών, δεν αποδεικνύει συμμετοχή της στον φερόμενο μηχανισμό.

Οι απαντήσεις των αλλοδαπών Αρχών στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη διασταύρωση των συναλλαγών και την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Η δικογραφία που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» αποτυπώνει μια πολυεπίπεδη οικονομική έρευνα, η οποία εκτείνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και επιχειρεί να ενώσει τα στοιχεία των εταιρικών συναλλαγών με τις πραγματικές διαδρομές των κεφαλαίων.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις Αρχές είναι ποιες από τις συναλλαγές ανταποκρίνονται σε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και εάν συγκεκριμένες οικονομικές κινήσεις συνδέονται με την ερευνώμενη εγκληματική οργάνωση.