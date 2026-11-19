Η οικονομική έρευνα για τον «Mr. Χωριάτικο» και την ομάδα του έδειξε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο ότι δεν πλήρωναν φόρους και εισφορές, αλλά και πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα.

Σήμερα η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα, με το ποσό να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ και με τις Αρχές να διαπιστώνουν το «πάρτι» εκατομμυρίων ευρώ που γινόταν.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει πώς γινόταν το ξέπλυμα με τους κατηγορούμενους να επιλέγουν συγκεκριμένους τρόπους προκειμένου να μην αφήνουν ίχνη.

Απολύσεις εκατομμυρίων ευρώ και ακίνητα

Η περίπτωση που έβγαλε μάτι και χτύπησε καμπανάκι στους ερευνητές ήταν αυτή της V.E. με καταγωγή από τη Ρωσία και ΑΦΜ Μυκόνου. Από το 2021 έως το 2025 είχε δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ότι της έχει καταβληθεί το ποσό του 1.197.932,52 ευρώ με αιτιολογία: αποζημίωση απόλυσης. Το ποσό ήταν εξαιρετικά υψηλό και έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Οι Αρχές έφτασαν στο ξέπλυμα και μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων σε κτηματολόγιο και ΑΑΔΕ. Πολύ σύντομα βγήκε «λαβράκι», καθώς ίδιοι άνθρωποι φαίνονταν να αγοράζουν και να πωλούν ακίνητα.

Περίπτωση 1η: Ακίνητο στον Άλιμο

Τον Αύγουστο του 2021 ακίνητο στον Άλιμο πωλείται για το ποσό των 400.000 ευρώ από συγκεκριμένη γυναίκα στην V.E., που όλως τυχαίως είχε λάβει και την αποζημίωση απόλυσης του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Στη συνέχεια το ίδιο ακίνητο πωλείται δύο χρόνια μετά σε εταιρεία με διαχειρίστρια άλλη γυναίκα για το ποσό των 550.000 ευρώ. Η δε εταιρεία συστάθηκε επτά μήνες πριν την αγοραπωλησία.

Περίπτωση 2η: Ακίνητο στη Νέα Ερυθραία

Σε αυτό το ακίνητο η διαδικασία έγινε αντίστροφα. Τον Νοέμβριο του 2025, εταιρεία το πουλά στην «απολυμένη» εργαζόμενη του ενός εκατομμυρίου για το ποσό, «συμπτωματικά», του ενός εκατομμυρίου.

Η ανάλυση των ακινήτων για τη συγκεκριμένη γυναίκα έδειξε ότι έχει ακόμη ένα ακίνητο, το οποίο αγόρασε το 2018, συνολικού εμβαδού 90,10 τ.μ., για 133.527,81 ευρώ. Μόνο που στους τραπεζικούς της λογαριασμούς δεν φαίνεται καμία κίνηση για την καταβολή αυτού του ποσού.

Ακίνητα αγοράζονταν επίσης μόνο με μετρητά, όπως στη Νέα Ιωνία για 131.000 ευρώ.

Περίπτωση 3η: Αγορές κτημάτων

Οι Αρχές εντόπισαν και αγοραπωλησίες κτημάτων στα Καλύβια Αττικής.

Η γυναίκα που αγόρασε το ακίνητο στη Νέα Ερυθραία μέσω εταιρείας, αγοράζει τον Απρίλιο του 2026 και δύο κτήματα στη θέση Άγιος Δημήτριος στα Καλύβια. Το ποσό ήταν 400.000 ευρώ.

Περίπτωση 4η: Ακίνητο στην Άνω Μερά Μυκόνου

«Επενδύσεις» με μαύρο χρήμα γίνονταν και στη Μύκονο. Στην Άνω Μερά στη θέση Ταγκού πουλήθηκε ιδιοκτησία από συγκεκριμένο πωλητή σε εταιρεία για 2.500.000 ευρώ.

Η αγοραπωλησία έγινε το 2021 και αφορούσε σε ένα κτήμα 4 στρεμμάτων, όπου σε αυτό υπήρχαν τουλάχιστον 10 κτήρια και πισίνα. Ουσιαστικά πρόκειται για συγκρότημα κατοικιών το οποίο αγοράστηκε από εταιρεία.

Ξέπλυμα γινόταν με δήθεν συμβάσεις δανείων μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων, αλλά και με μετακινήσεις ποσών από τη μία εταιρεία στην άλλη, με αιτιολογίες όπως «έναντι προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτου». Όμως, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι υπήρχαν εταιρείες που πωλούσαν υποτίθεται ακίνητα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν ποτέ.

Το μαύρο χρήμα δινόταν και σε αγορές πολυτελών ειδών. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο σε έναν οίκο με ρούχα το 2025 δόθηκε το ποσό των 44.550 ευρώ.