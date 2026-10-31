Οι απολογίες των κατηγορούμενων στην υπόθεση με το «Χωριάτικο» έφεραν και αποκαλύψεις για τη δράση του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Ο άνθρωπος κλειδί, στα όσα γίνονταν επί χρόνια στις εταιρείες, ο Αρχιλογιστής του Π.Α τον «κάρφωσε «από την προανακριτική του κιόλας κατάθεση και λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Η συνεργασία τους μετρά πολλά χρόνια και ξεκίνησε το 2004 με τον αρχιλογιστή να έχει τα λογιστικά αρχικά σε δύο strip – club.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τα όσα είπε για τον Mr.Χωριάτικο.

«Αρχικά και μέχρι το 2015 συνεργαζόμουν με τον Γιαννακόπουλο και άτομα της εμπιστοσύνης του. Η σύσταση λογιστικού γραφείου με έδρα το Περιστέρι με εμένα διαχειριστή και εταίρο, αποφασίστηκε από τον Άγγελο Γιαννακόπουλο για να μπορεί να μου αναθέτει να μισθώνει χώρο σε εταιρείες συμφερόντων του και να διεκπεραιώνω τις φορολογικές υποχρεώσεις μου μαζί με την κόρη μου. Όλες οι ουσιώδεις αποφάσεις για τη λειτουργία των εταιρειών λαμβάνονταν αποκλειστικά από τον Γιαννακόπουλο. Διαπίστωσα ότι τα οικονομικά στοιχεία που παραδίδονταν στο λογιστικό γραφείο δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων, γεγονός που επιβεβαιωνόταν από μεταγενέστερους ελέγχους των Αρχών.»

Η συνέχεια είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα:

«Ο Γιαννακόπουλος ακολουθούσε πρακτική συστηματικής αποφυγής καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μέσω συνεχών μεταβολών εταιρικών σχημάτων και αντικατάστασης των τυπικών διαχειριστών των εταιρειών. Κατά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων των εταιρειών που διαχειριζόταν αφανώς ο Γιαννακόπουλος, είχα εντοπίσει διαφορές μεγάλων ποσών μεταξύ των δηλωθέντων εσόδων στην mydata και εκείνων που δηλώνονταν αυτόματα στις περιοδικές δηλώσεις.»

Όπως ανέφερε, πριν λίγα χρόνια, τροποποιούσε τα ποσά μέχρι το ύψος της επιτρεπόμενες διαφοράς της τάξης του 30%.

«Επειδή οι διαφορές στα ποσά που εντόπιζα ήταν συχνές, και μόνο σε εταιρείες του Γιαννακόπουλου, θεωρούσα ότι ήταν πρόβλημα του παρόχου.»

Ωστόσο, παρότι υπήρχε η εικόνα της φοροδιαφυγής, επέλεξε να δηλώνει τα ποσά και να συνεχίζει να υποβάλλει δηλώσεις. Επίσης ανέφερε περιπτώσεις εταιρειών που διαχειριζόταν αφανώς ο Γιαννακόπουλος, στις οποίες είχε γίνει έλεγχος και είχαν εντοπιστεί στα αρχεία των καταστημάτων περισσότερα έσοδα από 300 χιλιάδες ευρώ έως 600.000 ευρώ από αυτά που είχαν δηλωθεί. Μάλιστα, είχε ενημερώσει τον Γιαννακόπουλο και του ζήτησε να το αφήσει να βεβαιωθούν πρόστιμα είτε γιατί αυτές οι εταιρείες ήταν «καμένες», είτε γιατί ο διαχειριστής είχε πεθάνει. είτε γιατί του ζήτησε να μην ανταποκριθεί στην πρόσκληση για προσκόμιση στοιχείων.

Ο Αρχιλογιστής είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, ενώ η κόρη του, επίσης λογίστρια, προφυλακίστηκε.