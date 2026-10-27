Ένα δαιδαλώδες σκηνικό με εταιρείες που «άνοιγαν και έκλειναν» μόλις φορτώνονταν με χρέη στο Δημόσιο και εισφορές που δεν κατέβαλαν, είχε στήσει το κύκλωμα που λειτουργούσε για λογαριασμό του «Mr. Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τις υπόγειες διαδρομές του χρήματος που αποτυπώνονται στην δικογραφία εκατοντάδων σελίδων, για μία από τις μεγαλύτερες -αν όχι την μεγαλύτερη- σε έκταση και εύρος εμπλεκομένων προσώπων, υπόθεση φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών.

Το κατηγορητήριο και οι εμπλεκόμενοι

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 149 πρόσωπα, εκ των οποίων δεκάδες συνελήφθησαν σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο, ενώ άλλοι αναζητούνται ή περιλαμβάνονται συμπληρωματικά.

Ο «Αρχηγός»: Ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος (γνωστός με τα προσωνύμια «μεγάλος», «daddy», «αφεντικό», «boss», «Φάνης») κατηγορείται ρητά ως διευθύνων την εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 §1 και §2 Π.Κ.), διακεκριμένη απάτη κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Βασικά στελέχη και διώξεις: Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται στενοί συνεργάτες, λογιστές και διαχειριστές . Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρόσωπα που αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για μαστροπεία (όπως ηγετικά στελέχη και διαχειριστές νυχτερινών κέντρων) και παραβάσεις του νόμου περί όπλω ν και ναρκωτικών.

Ανύπαρκτοι «αχυράνθρωποι» και θανόντες: Στη δικογραφία καταγράφονται 13 περιπτώσεις προσώπων-φαντασμάτων (δήθεν υπηκόων Γερμανίας, Γαλλίας, Κύπρου, Ισπανίας κ.ά.) για τους οποίους προέκυψε ότι δεν πρόκειται για υπαρκτά πρόσωπα, αλλά για πλαστές ταυτότητες που επιστρατεύτηκαν ως «βιτρίνες», καθώς και 6 πρόσωπα που είχαν ενταχθεί στην οργάνωση ως μέλη, αλλά απεβίωσαν πριν από την ολοκλήρωση της δικογραφίας.

Από το trafficking στη φοροδιαφυγή

Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές του 2026 κατόπιν καταγγελίας για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών. Τα μέλη φέρονται να στρατολογούσαν γυναίκες από το εξωτερικό με ψευδείς υποσχέσεις για εργασία ως «χορεύτριες» σε νυχτερινά μαγαζιά, εξαναγκάζοντάς τες στη συνέχεια σε παροχή γενετήσιων πράξεων έναντι αμοιβής, για την δήθεν αποπληρωμή τεχνητού «χρέους» μεταφοράς, ενώ τους διακινούσαν κοκαΐνη για να ενισχύουν την εξάρτησή τους.

Κατά την εξέλιξη της παρακολούθησης και των άρσεων απορρήτου, η έρευνα προσέκρουσε στον γιγαντιαίο οικονομικό μηχανισμό που είχε στηθεί για το ξέπλυμα των εσόδων και τη συστηματική καταλήστευση των δημοσίων ταμείων.

Ο μηχανισμός της «καμένης γης»

Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2016. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν επρόκειτο για επιχειρηματικές αποτυχίες, αλλά για προσχεδιασμένο μηχανισμό:

Διαδοχική ανακύκλωση σχημάτων: Συστήνονταν επιχειρήσεις με ελάχιστο κεφάλαιο και τυπικούς διαχειριστές («αχυρανθρώπους»). Μόλις η εταιρεία συσσώρευε υπέρογκες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, διέκοπτε αιφνιδίως τη λειτουργία της. Συνέχεια στον ίδιο χώρο: Την ίδια ακριβώς ημέρα, στην ίδια διεύθυνση, με τον ίδιο εξοπλισμό, το ίδιο προσωπικό και υπό το ίδιο εμπορικό σήμα («Το Χωριάτικο», «Bread Factory», «Attika Αρτοποιεία», beach bars, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης, τεχνικές εταιρείες κλπ.), εμφανιζόταν μία νέα «καθαρή» εταιρεία που απορροφούσε την πελατεία, αφήνοντας τα χρέη στην προηγούμενη εταιρεία-κέλυφος. Υπεκμισθώσεις-«ασπίδα»: Ενδιάμεσες εταιρείες μίσθωναν μακροχρόνια τα ακίνητα και τα υπεκμίσθωναν στις διαδοχικές επιχειρήσεις, ώστε να μη διαταράσσεται ποτέ η φυσική παρουσία των καταστημάτων. Εικονική απασχόληση του «αρχηγού»: Ο ίδιος ο Άγγελος Γιαννακόπουλος εμφανιζόταν κατά καιρούς στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ως απλός εργαζόμενος (μάγειρας, υπάλληλος φύλαξης, ταμίας, εργάτης αρτοποιίας) στις ίδιες του τις επιχειρήσεις, εισπράττοντας μάλιστα ακόμη και επίδομα ανεργίας το 2022!

Η ζημιά – μαμούθ στο Δημόσιο

Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) και του e-ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ) σε πάνω από 340 εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα αποκαλύπτει ιλιγγιώδη νούμερα:

Βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές: Ανέρχονται σε 76.960.295 ευρώ (χωρίς προσαυξήσεις). 38,17 εκατ. ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση (ΦΠΑ 21,7 εκατ. €, φόρος εισοδήματος 6,5 εκατ. €, παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών 4,1 εκατ. €, τέλη και μισθώματα παραλιών). 38,78 εκατ. ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Συνολικό χρέος με προσαυξήσεις: Μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, οι καταγεγραμμένες απαιτήσεις αγγίζουν τα 95.557.335 ευρώ .

Απόκρυψη κερδών (δειγματοληπτικός έλεγχος): Σε ελέγχους σε κλαμπ της Αθήνας, επιχειρήσεις της Μυκόνου και της Ρόδου προέκυψε απόκρυψη κερδών άνω των 30,5 εκατ. ευρώ και μη αποδοθείσες φορολογητέες εκροές άνω των 43,2 εκατ. ευρώ.

Ποιες ήταν οι ελληνικές εταιρείες που εμπλέκονται # Εταιρεία 1 FOOD SUPPLIES 2 ΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 3 EL DEPOSITO Ε.Ε. 4 PUFF PASTRY Μ.Ι.Κ.Ε. 5 ΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε. 7 Ν. AFTERLINES TRANSPORT IMPORT EXPORT LTD 8 ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. 9 ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε. 10 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. 11 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε. 12 ΡΟΔΟΣ PLAYA Ε.Ε. 13 ΚΟΛΥΜΠΙΑ PORT Ε.Ε. 14 ASOS REAL ESTATE Μ.Ι.Κ.Ε. 15 ΚΟΛΥΜΠΙΑ BEACH Ε.Ε. 16 TOURIST ENTERPRISES KALITHEA BEACH Ε.Ε. 17 BUSINESS CONSULTING CONSTRUCTION MANAGEMENT Ε.Ε. 18 JOBSY Μ.Ι.Κ.Ε. 19 STRYARSKI KAREN EYTYMIOY Ε.Ε. Οι εταιρείες του εξωτερικού # Εταιρεία Χώρα 1 PERBENE HOLDING LTD Κύπρος 2 OVERCLAND INVESTMENTS LTD Κύπρος 3 F.LOWNTER TRADING LTD Κύπρος 4 STARNBE HOLDING LTD Κύπρος 5 PEJERO HOLDINGS LTD Κύπρος 6 NABERINO HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Κύπρος 7 EXPRESS PACK LTD Βουλγαρία 8 CONFIDENCE LTD Βουλγαρία 9 SPACE GROUP IMPORT EXPORT LTD Βουλγαρία 10 BULGARIA FOOD LTD Βουλγαρία 11 TRADE XA LTD Βουλγαρία 12 POLAND MEAT SOLUTIONS FOOD LTD Βουλγαρία 13 DELACRIM LTD Βουλγαρία 14 KALLAS BULGARIA FOOD LTD Βουλγαρία 15 RUITENBERG INGREDIENTS B.V. Ολλανδία 16 VAN ROOI MEAT B.V. Ολλανδία 17 KALLAS ROMANIA SRL Ρουμανία 18 PURATOS PROD SRL Ρουμανία 19 BARRY CALLEBAUT BELGIUM N.V. Βέλγιο 20 IMBALLAGGI ALIMENTARI Ιταλία 21 IL FORNAIO DEL CASALE S.P.A. Ιταλία 22 SAS FLECHARD LAITERIE DU PONT Γαλλία 23 SAS D I P A Γαλλία 24 SAS CEMOI CHOCOLATIER Γαλλία 25 BRIDOR Γαλλία 26 RENT AND DREAM Ε.Ε. Ηνωμένο Βασίλειο 27 MARKH Πέτρος Ηνωμένο Βασίλειο

Το στρατηγείο στον Κηφισό

Ως κεντρικό επιχειρησιακό «διευθυντήριο» της οργάνωσης ταυτοποιήθηκε το κτήριο επί της Λεωφόρου Κηφισού 162, στο Περιστέρι. Εκεί στεγάζονταν εταιρείες σημάτων, διοικητικές δομές και υποκατάστημα του συνδεδεμένου λογιστικού γραφείου που βρισκόταν πίσω από το δαιδαλώδες σύστημα των εταιρειών του Γιαννακόπουλου.

Από τις παρακολουθήσεις προέκυψε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος επόπτευε αυτοπροσώπως το δίκτυο, πραγματοποιώντας συνεχείς πτήσεις-εξπρές μεταξύ Αθήνας, Μυκόνου και Ρόδου. Για να μην εντοπίζεται, χρησιμοποιούσε πολλαπλές τηλεφωνικές συνδέσεις δηλωμένες σε τρίτους και εταιρείες, ενώ στις συνομιλίες του συστηνόταν με ψευδή ονόματα όπως «Νεκτάριος», «Ζώης» ή «Φάνης».

Μάλιστα, τον Μάιο και Ιούνιο του 2026, λίγο πριν τις συλλήψεις, επιχείρησε μαζική λύση μισθώσεων και εσπευσμένη αλλαγή διαχειριστών στην έδρα του Κηφισού, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σβήσει τα ίχνη της οργάνωσης.