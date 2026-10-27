Ιδιαίτερα σημαντικό σκέλος της μεγάλης υπόθεσης «Χωριάτικο» εντοπίζεται στη Ρόδο, όπου πραγματοποιήθηκαν 14 από τις συνολικά 59 συλλήψεις στο πλαίσιο της επιχείρησης των Αρχών.

Η έρευνα στο νησί επικεντρώνεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τις Αρχές να εξετάζουν τη λειτουργία δεκάδων beach bar, νυχτερινών κέντρων και επιχειρήσεων εστίασης που φέρονται να συνδέονται με το υπό διερεύνηση κύκλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αποκτήσει, άμεσα ή μέσω τρίτων προσώπων, τον έλεγχο περίπου 35 beach bar και νυχτερινών κέντρων στη Ρόδο, με τη συνδρομή τοπικών συνεργατών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και επιχειρηματίες του νησιού

Στους συλληφθέντες στη Ρόδο περιλαμβάνονται πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ακριβή ρόλο τους στο δίκτυο εταιρειών που έχει μπει στο μικροσκόπιο.

Παράλληλα, ερευνώνται πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές μεγάλου αριθμού εταιρειών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ασκούσαν πραγματικά διοίκηση ή εάν λειτουργούσαν ως παρένθετα πρόσωπα.

Οι εταιρείες-«φαντάσματα» και οι αχυράνθρωποι

Βασικό κομμάτι της έρευνας αφορά εταιρείες που εμφανίζονταν τυπικά να ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιος ασκούσε στην πραγματικότητα τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εταιρειών φέρονται να εμφανίζονταν πρόσωπα από χώρες του εξωτερικού, ενώ έχουν προκύψει ακόμη και περιπτώσεις προσώπων που είχαν αποβιώσει χρόνια πριν.

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν πλήρως το πλέγμα των εταιρειών και να διαχωρίσουν τα πρόσωπα που είχαν πραγματική συμμετοχή από εκείνα που ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα».

Το μοντέλο με τους διαγωνισμούς για τα beach bar

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο αποκτούσαν την εκμετάλλευση προνομιακών σημείων στις παραλίες της Ρόδου.

Σύμφωνα με την έρευνα, εταιρείες που εμφανίζονταν να ανήκουν σε παρένθετα πρόσωπα συμμετείχαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παραχώρηση παραλιακών χώρων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προσφορές που κατατίθεντο ήταν πολλαπλάσιες της αρχικής τιμής. Χαρακτηριστικά, για θέση με τιμή εκκίνησης 50.000 ευρώ, η προσφορά μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις 500.000 ευρώ, περιορίζοντας ουσιαστικά τον ανταγωνισμό.

Αφού εξασφαλιζόταν η παραχώρηση και υπογραφόταν πολυετής σύμβαση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση.

Όταν στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούσαν την εξόφληση των υπόλοιπων οφειλών, η ανάδοχος εταιρεία φέρεται να οδηγούνταν σε πτώχευση και στη θέση της εμφανιζόταν νέο εταιρικό σχήμα, το οποίο μπορούσε να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό.

Χρέη σε φόρους, ΦΠΑ και εισφορές

Μέσω αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Αρχές, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούσαν να συνεχίζονται κάτω από διαφορετικές εταιρικές επωνυμίες, την ώρα που προηγούμενες εταιρείες άφηναν πίσω τους σημαντικές οφειλές.

Τα χρέη φέρονται να αφορούν μισθώματα για την εκμετάλλευση παραλιακών χώρων, αλλά και φόρους, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα εξετάζεται εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις για την καταβολή των οφειλών ενεργοποιούνταν με μεγάλη καθυστέρηση και όταν πλησίαζε πλέον η λήξη των συμβάσεων.

Τα 950.000 ευρώ σε μετρητά

Με το σκέλος της Ρόδου συνδέεται και η κατάσχεση 950.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία είχαν εντοπιστεί στα τέλη Αυγούστου στην κατοχή προσώπου που οι Αρχές συνδέουν με το υπό έρευνα δίκτυο.

Κατά πληροφορίες, τα χρήματα φέρονται να προέρχονταν από εισπράξεις επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στο νησί.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί τερματικά POS, περίπου 30 γραμμάρια κοκαΐνης, κινητά τηλέφωνα καθώς και ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις, η οποία εξετάστηκε ως πιθανό αρχείο του λεγόμενου «μαύρου ταμείου».

Στο μικροσκόπιο και η διαδρομή των χρημάτων

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν τα έσοδα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις τερματικά POS φέρονται να ήταν συνδεδεμένα με τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, με τα χρήματα να ακολουθούν στη συνέχεια διαδρομές μέσω εμβασμάτων πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τόσο τις πραγματικές ιδιοκτησίες των εταιρειών όσο και τις χρηματικές ροές.

Βαρύ κατηγορητήριο για την υπόθεση

Οι 59 συλληφθέντες της συνολικής υπόθεσης αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, σειρά κατηγοριών για αδικήματα που σχετίζονται μεταξύ άλλων με εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εξετάζεται εάν ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα για το σκέλος της Ρόδου συνεχίζεται, με στόχο να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος κάθε κατηγορουμένου και η σχέση του με τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες που έχουν μπει στο μικροσκόπιο.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες θα κριθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.