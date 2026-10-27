Στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο πολυδιάστατος επιχειρηματικός μηχανισμός που φέρεται να διηύθυνε ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος. Τα ηχητικά ντοκουμέντα που συγκέντρωσε ο «κοριός» αποτυπώνουν ένα εκτεταμένο φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο ξεκινούσε από τη γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και έφτανε σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και στριπ κλαμπ.

Στις αρχές του 2026, συνεργάτης του ακούγεται να υπερηφανεύεται τηλεφωνικά για τη δύναμη και την επιρροή της ομάδας, συνδέοντας άμεσα το όνομά του με τον επιχειρηματία.

«Με τον Άγγελο είμαι ρε, τον Γιαννακόπουλο. Δύναμη μεγάλη. Έχουμε γίνει πολύ δυνατοί», ακούγεται να λέει σε τηλεφωνική επικοινωνία που καταγράφηκε στις αρχές του 2026.

Λίγο αργότερα, υπεύθυνος νυχτερινού καταστήματος επί της λεωφόρου Συγγρού μετέφερε στο προσωπικό ρητές οδηγίες για ριζική ανανέωση των εργαζομένων με πρόσωπα εμπιστοσύνης, καθιστώντας ταυτόχρονα σαφές ότι η συγκέντρωση και διανομή των φιλοδωρημάτων θα περνούσε αποκλειστικά από τον ίδιο.

«Άλλαξέ τα όλα, άλλαξε, βάλε δικά σου άτομα». Μάλιστα, αναφερόμενος στη διαχείριση των φιλοδωρημάτων, ξεκαθαρίζει στους εργαζομένους: «Σε ό,τι αφορά τα τιπς θα έρχεστε μόνο σε μένα και εγώ ξέρω πού θα απευθύνομαι μετά».

Μεταφορές μετρητών και ταξίδια, παρά τους περιορισμούς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε επικοινωνία του Ιουλίου 2026, όταν στέλεχος με οικονομικά καθήκοντα σε κέντρο της Μυκόνου επιχείρησε να διαπιστώσει μέσω υπαλλήλου αεροδρομίου τα όρια και τους ελέγχους στη διακίνηση μετρητών με πτήσεις εσωτερικού.

«Με πόσα χρήματα μπορώ να πετάξω; Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος έλεγχος; Πρέπει να μεταφέρω κάποια χρήματα απ’ την εταιρεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι καταγραφές φέρνουν στο φως την παραβίαση των δικαστικών περιορισμών από τον ίδιο τον 57χρονο.

Παρότι από τον Οκτώβριο του 2025 του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την επικράτεια, τον Απρίλιο του 2026 δήλωνε σε συνομιλητή του ότι βρισκόταν στην Αλβανία, προαναγγέλλοντας διαδοχικά ταξίδια σε Ντουμπάι, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Αυστρία.

Από το σύνολο του προανακριτικού υλικού συνάγεται ότι, παρά τη χρήση «μπροστινών» στα καταστατικά των εταιρειών, ο ουσιαστικός συντονισμός, η διαχείριση κεφαλαίων και οι κατευθύνσεις προσωπικού εκπορεύονταν από τον ίδιο.

Τα «μαύρα» τετράδια σε Ρόδο και Μύκονο

Γνωστός μεταξύ των επαφών του με χαρακτηρισμούς όπως «αφεντικό», «boss» ή «daddy», ο κατηγορούμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος για φοροδιαφυγή ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ είχε επεκτείνει τη δράση του σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στη Ρόδο, οι αστυνομικοί εντόπισαν χειρόγραφες σημειώσεις με τα οικονομικά μεγέθη επτά δημοφιλών beach bar.

Σύμφωνα με τα κατασχεθέντα στοιχεία για τις θερινές σεζόν 2025 και 2026, ο 57χρονος φέρεται να εισέπραξε 2,88 εκατ. ευρώ από τα παραλιακά καταστήματα και επιπλέον 843.000 ευρώ από χώρους εστίασης.

Επίσης τοπικός επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του κατέγραψε έσοδα άνω του 1,7 εκατ. ευρώ.

Πρώην συνδικαλιστής, ο οποίος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με πολυτελή Porsche, αποκόμισε περισσότερα από 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατευθύνθηκαν σε άλλα μέλη.

Η σύλληψη του 57χρονου πραγματοποιήθηκε έξω από ξενοδοχειακή μονάδα στα Ιωάννινα, όπου είχε ταξιδέψει ως συνοδηγός έχοντας μαζί του τροχήλατη αποσκευή, έπειτα από διαδοχικές στάσεις σε Λουτράκι και Κόρινθο.

Το διεθνές πλέγμα λογαριασμών και το ακίνητο στη Μύκονο

Αν και το έναυσμα για την υπόθεση δόθηκε τον Ιανουάριο του 2026 έπειτα από καταγγελία για δίκτυο εμπορίας και εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών, το συγκεκριμένο σκέλος δεν στοιχειοθετήθηκε και η δικογραφία επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε κακουργηματική φορολογική απάτη.

Στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών, εξετάστηκαν συνολικά 520 τραπεζικοί λογαριασμοί σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να εντοπίζουν κατάθεση ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο.

Παράλληλα, στο Λονδίνο καταγράφηκε τεχνική-ξενοδοχειακή εταιρεία με Έλληνα εκπρόσωπο, συνδεόμενη με την ομάδα, η οποία είχε μισθώσει προνομιακό ακίνητο στη Μύκονο όπου στεγάζεται ένα από τα πιο πολυτελή εστιατόρια του νησιού.