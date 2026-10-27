Στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας των διωκτικών Αρχών βρίσκεται το πολύπλοκο δίκτυο που είχε συγκροτηθεί γύρω από τη γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο». Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν όχι μόνο ένα δαιδαλώδες σχήμα φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων, αλλά και ύποπτες διασυνδέσεις με στελέχη δημόσιων οργανισμών, αστυνομικούς και πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διαρροές από το Δημόσιο και εμπιστευτικά έγγραφα

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, η εγκληματική ομάδα είχε εξασφαλίσει προσβάσεις σε κρίσιμους κρατικούς μηχανισμούς. Στέλεχος περιφερειακής Κτηματικής Υπηρεσίας φέρεται να προειδοποιούσε εγκαίρως το κύκλωμα για μελλοντικούς διαγωνισμούς και διοικητικές εξελίξεις, καθοδηγώντας παράλληλα τους εκπροσώπους του για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε να ανατρέπουν προηγούμενους αποκλεισμούς εταιρειών.

Παράλληλα, ειδική αναφορά γίνεται σε συνάντηση Δημάρχου νησιωτικής περιοχής με κατηγορούμενο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε απόρρητο έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αφορούσε τον ίδιο τον Δήμο και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Ο ίδιος εμπλεκόμενος είχε επισκεφθεί το Δημαρχείο χωρίς να αποσαφηνιστεί επισήμως ο σκοπός της παρουσίας του.

Προσβάσεις σε ΕΦΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. και η λίστα με το «λάδι»

Από την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών διαπιστώθηκε συστηματική επικοινωνία με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και φορολογικών γραφείων. Οι ερευνητές κατέγραψαν κινήσεις που παραπέμπουν σε προσφορές «δώρων» με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις.

Επιπλέον, αστυνομικός φέρεται να παρείχε εσωτερική πληροφόρηση σχετικά με αιφνιδιαστικούς ελέγχους και καταγγελίες σε νυχτερινά κέντρα και strip clubs που συνδέονταν με ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ σε μικρότερο βαθμό ερευνάται η επαφή και με δεύτερο ένστολο. Μεταξύ των κατασχεθέντων ξεχωρίζουν χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα, ποσά και τη λέξη «λάδι», οι οποίες αναλύονται ως πιθανό αρχείο χρηματισμών.

Το δαιδαλώδες δίκτυο των 500 εταιρειών και τα POS εξωτερικού

Η δομή του επιχειρηματικού ομίλου στηριζόταν σε εκατοντάδες παρένθετα πρόσωπα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν άποροι, ηλικιωμένοι τρόφιμοι γηροκομείων, ακόμα και αποβιώσαντες με πλαστά φορολογικά στοιχεία. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σχεδόν 500 εταιρείες και δεκάδες λογαριασμοί σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Κύπρος χρησιμοποιούνταν για να εκτρέπονται τα έσοδα απευθείας από τα POS στο εξωτερικό.

Τα κεφάλαια αυτά επαναπατρίζονταν «καθαρά» είτε μέσω εικονικών συναλλαγών —όπως υπέρογκη αποζημίωση εργαζομένης ύψους 1,9 εκατ. ευρώ— είτε με την αγορά πανάκριβων ακινήτων, κοσμημάτων πολυτελείας και σπορ αυτοκινήτων (Lamborghini και Range Rover).

Από το ιστορικό εκμετάλλευσης στην απληστία των φιλοδωρημάτων

Η αντίστροφη μέτρηση για τον βασικό επιχειρηματία, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για υποθέσεις μαστροπείας, ξεκίνησε στις αρχές του 2024 μετά από καταγγελία για εκμετάλλευση ευάλωτων αλλοδαπών γυναικών σε νυχτερινά κέντρα. Η καταγγελία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη συνολική διερεύνηση της οικονομικής του δράσης από το 2016 σε Αθήνα, Μύκονο, Ρόδο, Κόρινθο και Λάρισα.

Χαρακτηριστικοί της νοοτροπίας των κατηγορουμένων είναι οι καταγεγραμμένοι διάλογοι των υπευθύνων στη Μύκονο. Εκτός από τις απόπειρες μεταφοράς μεγάλων ποσών μετρητών μέσω αεροδρομίων, τα μέλη του κυκλώματος σχεδίαζαν να υφαρπάζουν ακόμα και τα φιλοδωρήματα του προσωπικού των καταστημάτων, επιβάλλοντας απόλυτο έλεγχο στα έσοδα υπό τις εντολές του επικεφαλής.