Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρώην αρχισυνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε συνεργασία με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Οι απολογίες της πρώτης ομάδας των συλληφθέντων ολοκληρώθηκαν ύστερα από πολύωρη διαδικασία που διήρκεσε μέχρι αργά τη νύχτα, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή κράτηση αρκετών από τους κατηγορουμένους.

Μεταξύ εκείνων που οδηγούνται στη φυλακή βρίσκεται και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, τον οποίο οι Αρχές εμφανίζουν ως το πρόσωπο που είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και, κατά την απολογία του, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι οι εταιρείες του αποτελούσαν πραγματικές και μακροχρόνιες επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι ευκαιριακά σχήματα που δημιουργούνταν με σκοπό τη φοροδιαφυγή.

Ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ ο γιος του Γιαννακόπουλου

Αντίθετα, ο γιος του Άγγελου Γιαννακόπουλου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στις αξιόποινες πράξεις που διερευνώνται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση ή στη διαχείριση των εταιρειών και των ακινήτων που συνδέονται με την οικογενειακή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως φέρεται να ανέφερε, την πραγματική και αποκλειστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας του, ενώ ο ίδιος δεν είχε ενεργό διοικητικό ρόλο ούτε συμμετείχε στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δική του καθημερινή δραστηριότητα περιοριζόταν στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη, επιμένοντας ότι δεν είχε ουσιαστική γνώση ή εμπλοκή σε οικονομικά, διοικητικά ή άλλα εταιρικά ζητήματα.

Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες

Η ανακριτική διαδικασία για την πολυσύνθετη υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών της πρώτης ομάδας, σήμερα περνά από τα ανακριτικά γραφεία η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, με δεκάδες πρόσωπα να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο που τους αποδίδεται.

Για όσους δεν κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν κατά περίπτωση την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικών εγγυήσεων. Οι απολογίες αναμένεται να συνεχιστούν για πολλές ώρες, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων και εκτεταμένο αποδεικτικό υλικό.