Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία των κατηγορούμενων της υπόθεσης «Χωριάτικο» και του δαιδαλώδους δικτύου οικονομικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Από τους 59 κατηγορούμενους, οι 30 έφτασαν σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων με σκοπό να δώσουν εξηγήσεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί οι επτά, με τους τρεις να προφυλακίζονται (οι δύο από την Ρόδο), και τους υπόλοιπους τέσσερις να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί και χρηματική εγγύηση.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο πρωταγωνιστής της σπείρας θα εξεταστεί από την Ανακρίτρια στις 18:00 το απόγευμα, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Θα αρνηθεί την εμπλοκή του ο Mr «Χωριάτικο»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Mr «Χωριάτικο» θα υποστηρίξει πως η εμπλοκή του με την υπόθεση αφορά μόνο διαφορές φορολογικής φύσης και πως προτίθεται να πληρώσει τα ποσά που θα καταλογιστούν. Παράλληλα, θα αρνηθεί το υπόλοιπο κατηγορητήριο που αναφέρεται σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.α. ενώ αναμένεται να παραδεχθεί ότι παραβίασε τον περιοριστικό όρο που είχε για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που του αναλογούν. Το Δημόσιο δε θα υποστεί καμιά ζημιά», θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του Άγγελου Γιαννακόπουλου .

Αναλυτικά οι κατηγορίες