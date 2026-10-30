Προφυλακίστηκε ο Ροδίτης επιχειρηματίας, Κώστας Αποστολίδης για την υπόθεση «Χωριάτικο» μετά την απολογία του ενώπιον των Ανακριτών σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Ακόμη, τον δρόμο της φυλακής πήρε ακόμη ένα άτομο από τη Ρόδο που εμπλέκεται στο σκάνδαλο ενώ αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής της εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε επίσης, πως χθες, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, προφυλακίστηκε ο αρχηγός της σπείρας, Άγγελος Γιαννακόπουλος ή αλλιώς Mr. «Χωριάτικο» και ακόμη πέντε άτομα.

Ο δικηγόρος του Mr. «Χωριάτικο», Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έκανε λόγο για αναμενόμενη απόφαση. Επεσήμανε, επίσης, την δέσμευση του εντολέα του να εξοφλήσει μέχρι τελευταίο ευρώ τις φορολογικές του οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, πέρασε το «κατώφλι» του Ανακριτικού Γραφείου χθες στις 17:15, ενώ νωρίτερα παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, με το οποίο αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Αρνήθηκε την εμπλοκή του ο Mr. «Χωριάτικο»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Mr. «Χωριάτικο» υποστήριξε πως η εμπλοκή του με την υπόθεση αφορά μόνο διαφορές φορολογικής φύσης και πως προτίθεται να πληρώσει τα ποσά που θα καταλογιστούν. Παράλληλα, αρνήθηκε το υπόλοιπο κατηγορητήριο που αναφέρεται σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.α., ενώ παραδέχθηκε πως παραβίασε τον περιοριστικό όρο που είχε για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσω μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που μου αναλογούν. Το Δημόσιο δε θα υποστεί καμιά ζημιά», είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Παράλληλα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αρνείται ότι οι εταιρείες του ήταν ευκαιριακές επιχειρήσεις, επικαλούμενος την επαγγελματική του δραστηριότητα από το 1996.

Σύμφωνα με όσα έχει πει, ο ίδιος επιθυμούσε να αναπτύξει τις εταιρείες. Ακόμη στο απολογητικό του υπόμνημα ζητά, σε περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του τεθεί κατ΄οίκον περιορισμός, με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ επικαλέστηκε και το ανήλικο παιδί του.

Στη φυλακή και ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρώην αρχισυνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε συνεργασία με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».