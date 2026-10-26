Νέα πρόσωπα και κομβικές διασυνδέσεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τη μεγάλη επιχείρηση των διωκτικών Αρχών για το κύκλωμα της αλυσίδας «Χωριάτικο». Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται πλέον ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συνολικά 59 συλληφθέντες της υπόθεσης και χαρακτηρίζεται, ως έμπιστος του επιχειρηματία, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρίζος Ρίζος διατηρούσε ιδιαίτερα στενή επαφή με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων, όντας το πρόσωπο με το οποίο ο επιχειρηματίας συνεννοούνταν πριν λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Ο ρόλος του και η ακριβής του ανάμειξη στις δραστηριότητες του επιχειρηματικού ομίλου εξετάζονται εξονυχιστικά από τις Αρχές, που «ξεψαχνίζουν» τη διαδρομή του από τον συνδικαλιστικό χώρο στον πυρήνα μιας από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Ο Ρίζος Ρίζος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με τα οικονομικά του τις Αρχές που εντόπισαν offshore εταιρεία με την ονομασία Arcelor LTD, με χώρα εγγραφής το Μπελίζ, με αριθμό εγγραφής 101.605 και με επαγγελματική διεύθυνση την οδό Κένεντι 12 στη Λευκωσία, έναν από τους πλέον εμπορικούς (και πανάκριβους) δρόμους της κυπριακής πρωτεύουσας, που σχετιζόταν με την οικογένειά του και τα εισοδήματά της.

Μάλιστα, το 2013 η Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» είχε βρει στην υπεράκτια εταιρεία του ποσό που ξεπερνούσε τα 750.547,84, ενώ ο ίδιος δήλωνε στο πόθεν έσχες του εισοδήματα μόλις 30.356 ευρώ και 5.160 ευρώ και 4.700 ευρώ για κάθε κόρη του, που συμμετείχε στην εταιρεία.

Εταιρείες που ξεφύτρωναν σαν … λερναία ύδρα

Την ίδια στιγμή, οι διωκτικοί μηχανισμοί ξετυλίγουν ένα δαιδαλώδες εταιρικό πλέγμα που προκαλεί ίλιγγο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται περίπου 520 εταιρείες, οι μεταξύ τους διασταυρούμενες συναλλαγές, καθώς και η ενδεχόμενη χρήση παρένθετων προσώπων («αχυράνθρωπων») με στόχο την απόκρυψη των πραγματικών διαχειριστών και τη συγκάλυψη φοροδιαφυγής που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Εξάλλου, με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των κατηγορουμένων στην υπόθεση «Χωριάτικο». Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σήμερα και σε τραπεζικές θυρίδες και οικίες εμπλεκομένων, ενώ συλλήψεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τόσο στην Αττική όσο και σε τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Ρόδος.