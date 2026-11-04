Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου οδηγήθηκαν στο Εφετείο Αθηνών, οι κατηγορούμενοι για τη δίκη των «25», η οποία αφορά τη δράση κυκλώματος επίορκων αστυνομικών, διακίνησης ναρκωτικών και παροχής προστασίας στη Μύκονο.

Ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου, Άγγελος Γιαννακόπουλος ή αλλιώς Mr. «Χωριάτικο» απουσίαζε από τη μεταγωγή των κατηγορουμένων, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται μεταξύ των βασικών προσώπων που κάθονται στο εδώλιο για την υπόθεση.

​Στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκεται ένας πρώην ανθυπαστυνόμος της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου, στον οποίο αποδίδεται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από το 2022 ως το 2025. Ο αξιωματικός εκμεταλλευόταν την πρόσβαση σε υπηρεσιακά δεδομένα για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την εξυπηρέτηση ιδιωτών.

Ο επιχειρηματίας, Άγγελος Γιαννακόπουλος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Mr. «Χωριάτικο» φέρεται να κατέβαλε μηνιαίως τουλάχιστον 300 ευρώ στον ανθυπαστυνόμο με αντάλλαγμα απόρρητες υπηρεσιακές πληροφορίες, όπως στοιχεία ιδιόκτητων οχημάτων μέσω πινακίδων, καθώς και προειδοποιήσεις για αιφνιδιαστικούς ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ σε νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν στο νησί.

Ακόμη, κατηγορείται για προσφορά 3.000 ευρώ με σκοπό να διευκολυνθεί αμοιβαία μετάθεση, ώστε ο αστυνομικός να παραμείνει στο νησί των ανέμων.

Πέρα από αυτά τα δύο κεντρικά πρόσωπα, το κατηγορητήριο είναι βαρύ και για αρχιφύλακες που φέρονται να συνέδραμαν στη διακίνηση ουσιών, αλλά και υπαστυνόμο της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε αδήλωτες ποσότητες κατασχεθέντων ναρκωτικών και τις διοχέτευε σε πληροφοριοδότη του για επαναπώληση στην αγορά.

Πώς ο Mr. «Χωριάτικο» «αγόραζε» πληροφορίες από αστυνομικούς στο νησί των ανέμων

Οι γνωρίζοντες τα όσα συνέβαιναν τόσο στην Μύκονο, όσο και στην Ρόδο, τα τελευταία χρόνια σιγοψιθύριζαν πως ο «Mr. Χωριάτικο» έχει βρει τρόπους και ανθρώπους που προστατεύουν τις «μπίζνες» του. Ενδεικτικό των όσων συνέβαιναν ήταν το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε με τους αστυνομικούς στο Νησί των Ανέμων που αφαιρούσαν τις κατασχεμένες ποσότητες ναρκωτικών από το Τμήμα και τις διοχέτευαν στα κλαμπ του.

Στη Μύκονο, η παρουσία του «Mr. Χωριάτικο» ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε άνθρωποι που γνώριζαν τη δραστηριότητά του στο νησί, χρησιμοποιούσαν την υπερβολική έκφραση ότι «είχε αγοράσει τη μισή Μύκονο». Μαζί της όμως φαίνεται πως εξαγόραζε και τις υπηρεσίες ανθρώπων, που του εξασφάλιζαν ασυλία από τους ελέγχους.

Αναφορές στο κατηγορητήριο για τη δράση του κυκλώματος αστυνομικών και ιδιωτών στη Μύκονο και την Αθήνα, αποκαλύπτουν τον συγκεκριμένο ρόλο και τις ποινικές διώξεις που βαρύνουν τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο: «Στην Μύκονο και στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2022 έως και τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2024 παρείχε σε μηνιαία βάση στον Ανθυπαστυνόμο Γ.Ο. που υπηρετούσε στη Μύκονο ένα χρηματικό ποσό (τουλάχιστον 300 ευρώ) ως αντάλλαγμα, ώστε να του παρέχει πληροφορίες και υπηρεσιακά απόρρητα που ο ανωτέρω γνώριζε εκ της θέσης του με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία αυτός ετύγχανε διαχειριστής».

Η συγκεκριμένη πράξη αναφέρεται παράλληλα και στο σκέλος των κατηγοριών για δωροληψία του εν λόγω Ανθυπαστυνόμου, πιστοποιώντας ότι για διάστημα περίπου τριών ετών υπήρχε σταθερή «συνδρομή» με χρηματικό αντίτιμο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε περιστατικό του Σεπτεμβρίου 2024. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος επιχείρησε να παρέμβει σε μεταθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του:

«Στη Μύκονο τον Σεπτέμβριο του 2024 από κοινού με άνδρα ονόματι “Γιάννης”, προσέφερε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ στον αστυνομικό, Ι.Ζ. που κατείχε οργανική θέση στο νησί της Μυκόνου, προκειμένου να πετύχει την αμοιβαία μετάθεση του ανωτέρω αστυνομικού με τον συγκατηγορούμενό του Γ.Ο. Ανθυπαστυνόμο, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του». Όπως διευκρινίζεται, ο αστυνομικός δεν αποδέχθηκε την προσφορά και η αμοιβαία μετάθεση δεν πραγματοποιήθηκε.

Οι «διαρροές» για ελέγχους στο Κλαμπ «LAS VEGAS»

Το όνομα του επιχειρηματία εμφανίζεται και σε άλλες πτυχές της δικογραφίας που αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου από ένστολους:

Έλεγχος από το Τμήμα Εκβιαστών: Στις 3 Ιουνίου 2024, υπήρξε εσωτερική διαρροή για αστυνομικό έλεγχο που επρόκειτο να διενεργήσει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών στο κλαμπ «LAS VEGAS» στη Μύκονο, το οποίο διαχειριζόταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Στον έλεγχο συμμετείχε αστυνομικός που παρείχε την πληροφορία και δεν βεβαίωσε καμία παράβαση σχετική με τη λειτουργία του καταστήματος (παρά μόνο συνελήφθη μία εργαζόμενη για ναρκωτικά).

Στις 3 Ιουνίου 2024, υπήρξε εσωτερική διαρροή για αστυνομικό έλεγχο που επρόκειτο να διενεργήσει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών στο κλαμπ στη Μύκονο, το οποίο διαχειριζόταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Στον έλεγχο συμμετείχε αστυνομικός που παρείχε την πληροφορία και δεν βεβαίωσε καμία παράβαση σχετική με τη λειτουργία του καταστήματος (παρά μόνο συνελήφθη μία εργαζόμενη για ναρκωτικά). Αναζητήσεις Πινακίδων μέσω «Police On Line»: Σε διάφορες ημερομηνίες (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023 και Σεπτέμβριος 2024), αστυνομικός παρείχε απόρρητες πληροφορίες από το σύστημα «Police On Line» σχετικά με ιδιοκτήτες έξι οχημάτων (αυτοκινήτων και δικύκλων) σε ιδιώτη με το όνομα «Γιάννης», πρόσωπο το οποίο αναφέρεται ρητά ότι «σχετίζεται με τον ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Άγγελο».

Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν ένα εκτεταμένο πλέγμα σχέσεων και επαφών με επίορκους αστυνομικούς, με στόχο την προστασία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την έγκαιρη ενημέρωση για τις κινήσεις των Διωκτικών Αρχών.