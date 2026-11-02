Νέο φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το ΕΡΤnews αποκαλύπτουν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο σε εστιατόριο της Ρόδου τον περασμένο Ιούλιο, συνοδευόμενο από φερόμενο «αχυράνθρωπο» εταιρειών-φαντασμάτων και μια υπεύθυνη καταστήματος.

Η Ελληνική Αστυνομία ακολουθούσε κατά πόδας τον επιχειρηματία και τους συνεργάτες του, συγκεντρώνοντας υλικό για τη δημιουργία μιας ογκώδους δικογραφίας χιλιάδων σελίδων, με στόχο την πλήρη στοιχειοθέτηση της τεράστιας οικονομικής απάτης.

Οι έρευνες του «ελληνικού FBI»

Οι εντατικές παρακολουθήσεις διήρκεσαν συνολικά 118 ημέρες, από τις 21 Μαΐου έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αρχές αξιοποίησαν τη μέθοδο των επισυνδέσεων για την καταγραφή τηλεφωνικών επικοινωνιών, ενώ κατέγραψαν και επαφές των συνεργατών του επιχειρηματία με τοπικούς παράγοντες της Ρόδου.

Σταδιακά, η οργάνωση φέρεται να υιοθέτησε αμυντική στάση στις διαβουλεύσεις της, αντιλαμβανόμενη τον στενό αστυνομικό κλοιό.

Φωτογραφίες από τις παρακολουθήσεις της ΕΛΑΣ

Οι καταγραφές των τηλεφωνημάτων του Γιαννακόπουλου

Το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στην επιφάνεια κρίσιμες συνομιλίες που ενισχύουν περαιτέρω την υπόθεση. Μέσα από τις καταγραφές των τηλεφωνημάτων του Άγγελου Γιαννακόπουλου και των συνεργατών του, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις τους και να ταυτοποιήσουν τον ακριβή ρόλο και τον βαθμό συμμετοχής του καθενός από τα 149 εμπλεκόμενα μέλη.

Η «Ζούγκλα» είχε αποκαλύψει την επιχείρηση διαφυγής του Γιαννακόπουλου

Όλα ξεκίνησαν στις 24 Οκτωβρίου και ώρα 12:16. Το πολυτελές αυτοκίνητο, μάρκας BMW, που ανήκει σε εταιρεία, στάθμευσε έξω από το σπίτι της συντρόφου του Γιαννακόπουλου στον Άλιμο, και στη συνέχεια στο σπίτι του «Mr. Xωριάτικο», με τον ίδιο να επιβιβάζεται σε αυτό μεταφέροντας μία μεγάλη κίτρινη βαλίτσα.

Στη συνέχεια, πήγε σε συγκεκριμένο κατάστημα στην Καλλιθέα, όπου άλλαξε αυτοκίνητο. Αυτή τη φορά, πήρε ένα Land Rover. Μαζί του βρισκόταν ακόμη ένας άνδρας. Σε μία προσπάθεια να μπερδέψουν τις Αρχές, πήγαν σε διάφορα μέρη της Αττικής και έφθασαν σε μονοκατοικία στην Κινέτα με οδηγό γυναίκα.

Οι αστυνομικοί που τους παρακολουθούσαν, διαπίστωσαν ότι πήγαν για φαγητό στο Λουτράκι και κατέληξαν σε ένα κτήμα στην Κόρινθο. Όσο ο Γιαννακόπουλος και η παρέα του βρίσκονταν στην περιοχή, το πολυτελές όχημα, με οδηγό τη γυναίκα, επέστρεψε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων όπου είναι το σπίτι της.