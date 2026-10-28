Ένα ολόκληρο λεξιλόγιο κωδικών και συνθηματικών εκφράσεων φαίνεται πως χρησιμοποιούσε το κύκλωμα της μεγάλης φορολογικής απάτης, στο οποίο οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στον Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συγκεκριμένη ορολογία χρησιμοποιούνταν από αρκετά μέλη του φερόμενου κυκλώματος στις μεταξύ τους επικοινωνίες, προκειμένου να αναφέρονται σε εταιρείες, επιχειρήσεις, μετρητά, POS, ακόμη και ναρκωτικές ουσίες.

Ο «Όμιλος», το «ALCA» και τα «μηχανάκια»

Στο λεξιλόγιο που αποτυπώνεται στις συνομιλίες:

Το σύνολο των εταιρικών σχημάτων αναφερόταν ως «Όμιλος» .

. Το επιχειρησιακό κέντρο στη Λεωφόρο Κηφισού 162 αποκαλούνταν «γραφείο» ή «κεντρικό γραφείο» .

αποκαλούνταν ή . Το στριπτιζάδικο στη Λεωφόρο Συγγρού αναφερόταν ως «ALCA» .

. Η παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη, επίσης στη Συγγρού, αποκαλούνταν «καζίνο» .

. Οι χώροι όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, πραγματοποιούνταν σεξουαλικές πράξεις με πελάτες στα κέντρα διασκέδασης χαρακτηρίζονταν «ROOM» ή «PRIVE» .

ή . Τα POS αποκαλούνταν «μηχανάκια» .

. Τα μετρητά αναφέρονταν ως «Μαγκούτ» .

. Οι δόσεις κοκαΐνης φέρεται να αποκαλούνταν «σουβλάκια».

Η χρήση των συγκεκριμένων κωδικών, σύμφωνα με την έρευνα, δεν περιοριζόταν μόνο στις οικονομικές δραστηριότητες του κυκλώματος.

Τα «κραγιονάκια» και οι «διευθετήσεις» σε δημόσιες υπηρεσίες

Ιδιαίτερη ορολογία φέρεται να χρησιμοποιούνταν και στις επικοινωνίες που αφορούσαν επαφές με δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ως «κραγιονάκια» αναφέρονταν «δώρα» που φέρεται να προορίζονταν για δημόσιους λειτουργούς, ενώ οι χαρακτηρισμοί «θεία» και «ξαδέλφη» χρησιμοποιούνταν για προϊστάμενα πρόσωπα.

Κομβικό ρόλο στις συγκεκριμένες επαφές φέρεται να είχε μία 49χρονη, γνωστή στις συνομιλίες ως «Δήμητρα», η οποία περιγράφεται ως πρόσωπο υψηλής εμπιστοσύνης του επιχειρηματία.

Κατά τη δικογραφία, η γυναίκα αναλάμβανε «δημόσιες σχέσεις» και τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούσαν εταιρείες του φερόμενου δικτύου.

Επαφές με υπηρεσίες, δικηγόρους και λογιστές

Η «Δήμητρα» φέρεται να επικοινωνούσε με προϊστάμενα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, δικηγόρους και λογιστές, δημιουργώντας ένα δίκτυο επαφών που χρησιμοποιούνταν για την επίλυση ζητημάτων των εταιρειών.

Με αφορμή εργατικό ατύχημα αλλοδαπής εργαζόμενης σε επιχείρηση που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης, στη δικογραφία καταγράφονται συνομιλίες και συναντήσεις με στελέχη υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά σε επικοινωνίες με υπαλλήλους και προϊσταμένους διαφορετικών υπηρεσιών, καθώς και με διοικητικά στελέχη του e-ΕΦΚΑ.

Στις επαφές αυτές φέρεται να συνδράμει ένας άνδρας που είχε ρόλο «συνδέσμου», καθοδηγώντας τη 49χρονη ως προς τις επαφές που έπρεπε να πραγματοποιήσει.

Στις μεταξύ τους συνομιλίες, συγκεκριμένα πρόσωπα αναφέρονταν με τους κωδικούς «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέλφη».

Τα κραγιόν των 40 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία της 3ης Απριλίου 2026, μεταξύ της 49χρονης και του φερόμενου «συνδέσμου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη συγκεκριμένη επικοινωνία γίνεται λόγος για την αγορά αρωμάτων και επώνυμων κραγιόν, αξίας περίπου 40 ευρώ το καθένα, ενόψει προγραμματισμένου ραντεβού τρεις ημέρες αργότερα στην Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας, σχετικά με το εργατικό ατύχημα της αλλοδαπής εργαζόμενης.

Στη συνομιλία φέρεται να αναφέρεται ότι υπήρχε «υποχρέωση» προς περίπου δέκα άτομα, τα οποία χαρακτηρίζονταν «δικοί τους», ενώ ο «σύνδεσμος» φέρεται να διατηρούσε συγκεκριμένη λίστα.

Σε άλλες συνομιλίες εμφανίζονται επίσης μικρά ονόματα, όπως «Βάσω», «Βάνα» και «Ευγενία», τα οποία, σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, αντιστοιχούσαν σε προϊστάμενες συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας.

«Μην το λέμε από το τηλέφωνο»

Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται επαφή της 49χρονης με διοικητικό στέλεχος του ΕΦΚΑ.

Ο «σύνδεσμος» φέρεται να επιμένει ότι η «Δήμητρα» θα έπρεπε να γνωριστεί με προϊστάμενη υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όταν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας αναφέρθηκε το όνομα συγκεκριμένου μέλους επιτροπής, η 49χρονη φέρεται να διέκοψε τη συζήτηση και να ζήτησε να μην συνεχιστεί τηλεφωνικά.