Οι μπίζνες του Mr «Χωριάτικο» και της «παρέας» του είχαν από όλα, ακόμα και strip club.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι το ALCATRAZ λειτουργούσε με την ένωση διαφόρων προσώπων και με σκοπό την εκμετάλλευση των εσόδων του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των «πορνικών εσόδων» που προέρχονταν από πραγματοποιηθείσες ερωτικές πράξεις γυναικών – εργαζομένων με πελάτες του καταστήματος.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αποκαλούνταν από όλους «το αφεντικό» με τους διαλόγους που φέρνει στο φως η «Ζούγκλα» να αποτυπώνουν και τα όσα γίνονταν στο πασίγνωστο strip club.

«O Άγγελος μου τα πληρώνει το βράδυ – Ήθελε τα μοετάκια»

Στις 14 Μαρτίου καταγράφεται συνομιλία για την τροφοδοσία του κλαμπ σε σαμπάνιες με τις πληρωμές να τις κάνει ο… Άγγελος.

Άντρας 1: Έχεις μιλήσει με τον Άγγελο;

Άντρας 2: Ναι περίμενε ένα λεπτάκι, έλα

Άντρας 1: Ήθελε μοετάκια, τα μισά .

Άντρας 2: Ναι ,ναι. Σου είπε τίποτα ο Άγγελος για την πληρωμή;

Άντρας 1: Ε συνήθως μου τα πληρώνει το βράδυ

«Θα αναλάβει να βάζει τριάντα γυναίκες κάθε βράδυ»

Σε άλλη συνομιλία στις 15 Μαρτίου φαίνεται ποιος βγάζει το πρόγραμμα για τις γυναίκες…

Άντρας 1: Μπαίνει ο Τασούλης, με βλέπει τι κάνεις εκεί; Του λέω μου είπε ο Άγγελος να βγάλω το πρόγραμμα για τις γυναίκες. Δικιά μου δουλειά είναι αυτό, άστο άστο μου λέει.

Άντρας 2: Ντάξει

Άντρας 1: Μίλησε λέει με τον Daddy(σ.σ.Γιαννακόπουλος ) και του είπε

Άντρας 2: Με τον;

Άντρας 1: Με τον μεγάλο. Και λέει ότι του είπε ο μεγάλος να αναλάβει αυτός και να βάζει τριάντα γυναίκες κάθε ημέρα μόνο.

«Τα μισά τα παίρνουν οι γυναίκες τα μισά τα παίρνει το μαγαζί»

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε και άλλη συνομιλία αυτή τη φορά για την εκμετάλλευση των γυναικών.

Άντρας: «Αυτοί που σου είπα ότι γ@#ν με 100 ευρώ και 200 ανεβαίνουν πάνω και… Αυτά που σου ‘δωσα τα διακόσια ευρώ ξέρεις από τι αντιστοιχούν; Από δυο, χαλάσαν δύο χιλιάδες ευρώ ..που πληρώνουν για να γ@3%ν τα μισά τα παίρνουν οι γυναίκες τα μισά τα παίρνει το μαγαζί».

Από τους διαλόγους προέκυψε επίσης ότι οδηγοί ταξί οδηγούσαν πελάτες στο κλαμπ φυσικά με το αζημίωτο ενώ αν πλήρωνε ο πελάτης υπήρχε και πριβέ.

Άντρας 1: Δεν μου λες το μαγαζί το κλείνετε πριβέ;

Άντρας 2: Άμα πληρώσει ο πελάτης

Άντρας 1: Εξήντα χιλιάδες δεκαπέντε άτομα

Άντρας 1: Θέλουν να κάνουν ένα μπάτσελορ είναι από τη Σαουδική Αραβία. Δεν θέλουνε πιόματα δηλαδή ακριβά και το ένα και το άλλο αυτά, αυτά απλώς θέλουνε στο χώρο του μαγαζιού εφόσον θα είναι πριβέ, όποιοι από αυτούς θέλουνε να καταλαβαίνεις τι ,γιατί έχω και κόσμο.

Προφανώς και κατάλαβε τι ακριβώς ήθελε για τους πελάτες του στο πριβέ γιατί κανονίστηκε στο τέλος και η συμφωνία.

Προφυλακίστηκε ο Mr «Χωριάτικο»

Τον δρόμο της φυλακής πήρε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ή αλλιώς «Mr. Χωριάτικο», μετά την απολογία του, χθες, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, για το τεράστιο δίκτυο οικονομικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακίστηκαν, επίσης, άλλα πέντε άτομα. Σημειώνεται ότι ο γιος του 57χρονου επιχειρηματία μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ.

Στη φυλακή ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρώην αρχισυνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε συνεργασία με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Προφυλακιστέος και ο Ροδίτης επιχειρηματίας, Κώστας Αποστολίδης

Προφυλακίστηκε επίσης ο Ροδίτης επιχειρηματίας, Κώστας Αποστολίδης για την υπόθεση «Χωριάτικο» μετά την απολογία του ενώπιον των Ανακριτών σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Ακόμη, τον δρόμο της φυλακής πήρε ακόμη ένα άτομο από τη Ρόδο που εμπλέκεται στο δαιδαλώδες σκάνδαλο ενώ αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής της εγκληματικής οργάνωσης.