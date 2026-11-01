Λυδία Παππά

Ο «Mr Xωριάτικο», που έχει πάρει ήδη το δρόμο για τη φυλακή, έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να μην του περάσουν χειροπέδες οι αστυνομικοί.

Είχε οργανώσει ένα σχέδιο διαφυγής στην Αλβανία, που όμως δεν του βγήκε, παρά το γεγονός ότι επιστράτευσε ολόκληρη ομάδα, ακόμη και συγκεκριμένη γυναίκα.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει καρέ καρέ την «επιχείρηση διαφυγής του «Mr Χωριάτικο».

Όλα ξεκίνησαν στις 24 Οκτωβρίου και ώρα 12:16. Το πολυτελές αυτοκίνητο, μάρκας BMW, που ανήκει σε εταιρεία, στάθμευσε έξω από το σπίτι της συντρόφου του Γιαννακόπουλου στον Άλιμο, και στη συνέχεια στο σπίτι του «Mr Xωριάτικο», με τον ίδιο να επιβιβάζεται σε αυτό μεταφέροντας μία μεγάλη κίτρινη βαλίτσα.

Στη συνέχεια, πήγε σε συγκεκριμένο κατάστημα στην Καλλιθέα, όπου άλλαξε αυτοκίνητο. Αυτή τη φορά, πήρε ένα Land Rover. Μαζί του βρισκόταν ακόμη ένας άνδρας. Σε μία προσπάθεια να μπερδέψουν τις Αρχές, πήγαν σε διάφορα μέρη της Αττικής και έφθασαν σε μονοκατοικία στην Κινέτα με οδηγό γυναίκα.

Οι αστυνομικοί που τους παρακολουθούσαν, διαπίστωσαν ότι πήγαν για φαγητό στο Λουτράκι και κατέληξαν σε ένα κτήμα στην Κόρινθο. Όσο ο Γιαννακόπουλος και η παρέα του βρίσκονταν στην περιοχή, το πολυτελές όχημα, με οδηγό τη γυναίκα, επέστρεψε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων όπου είναι το σπίτι της.

Η στιγμή της σύλληψης και η γυναίκα στο Ρίο

Το ένα όχημα επέστρεφε στην Αθήνα και ένα άλλο αυτοκίνητο, και πάλι Land Rover, κατευθυνόταν προς τα Ιωάννινα με άλλο οδηγό και συνοδηγό τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Έφθασαν στην πόλη στις 02:00 και πήγαν σε ξενοδοχείο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον «Mr. Χωριάτικο» μόλις είχε ξεκινήσει, καθώς στις 10:40, όταν βγήκε από το κτήριο, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Πάνω του είχε 1.210 ευρώ και πολλές τραπεζικές κάρτες, με τη μία από αυτές να είναι σε άλλο άτομο, αλλοδαπό.

Την ίδια ώρα, ο πρώτος οδηγός εντοπίζεται σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η σύντροφος Γιαννακόπουλου στο Ρίο, μαζί με την κόρη της, έχοντας μαζί της 11.500 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και αποσκευές που έδειχναν ότι θα έλειπε καιρό από την Αθήνα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω της δύο Rolex και πανάκριβα κοσμήματα γνωστών οίκων.

Τα ευρήματα όμως έχουν και συνέχεια. Όπου και αν έψαχναν οι αστυνομικοί, έβρισκαν χιλιάδες ευρώ ακόμα και σε αυτοκίνητα.

Ο «θησαυρός» στο σπίτι της συντρόφου

Όταν έγινε έρευνα στο σπίτι της συντρόφου του Άγγελου Γιαννακόπουλου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κανείς δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μπροστά του έναν ολόκληρο… «θησαυρό». Εκτός από πανάκριβες τσάντες και κοσμήματα, εντόπισαν χρήματα σε πολλά νομίσματα του κόσμου. Δολάρια Αμερικής, λίρες Αγγλίας, λεκ Αλβανίας, ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ρούβλια, τένγκε Καζακστάν, γρίβνα Ουκρανίας, ελβετικά φράγκα, νομίσματα από Ινδονησία, Βενεζουέλα, ακόμα και ρουφίγια Μαλδίβων.

Ο «Mr Χωριάτικο», έκλεβε το Δημόσιο και «αποταμίευε» στο σπίτι του.