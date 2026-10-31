Στη φυλακή βρίσκεται πλέον ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, για τη φοροδιαφυγή μαμούθ των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην απολογία του μπορεί να έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να γλιτώσει την προσωρινή κράτηση και να είπε ότι θα πληρώσει ότι χρωστάει, ωστόσο δεν έγινε πειστικός, καθώς οι δικαστικές αρχές τον έστειλαν στη φυλακή.

Η πορεία του Άγγελου Γιαννακόπουλου έχει από όλα… Επιχειρήσεις, συλλήψεις, εγκληματικές οργανώσεις και δύο φορές, πλέον, φυλάκιση.

Με καταγωγή από τα Άγναντα Ηλείας έφθασε στην Αθήνα, και όπως ο ίδιος είπε ασχολείται με τις επιχειρήσεις από το 1996. Μόνο που ο δρόμος δεν ήταν και τόσο… νόμιμος καθώς από το 2005 απασχολεί τις Αρχές με διάφορες δικογραφίες ακόμα και για σωματεμπορία.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του «Mr Χωριάτικο»

Η δωροδοκία σε αστυνομικό στη Μύκονο

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος απολογήθηκε και προφυλακίστηκε για τη μεγάλη εγκληματική οργάνωση με τη φοροδιαφυγή, ωστόσο το πρωί της Παρασκευής ήταν κατηγορούμενος σε άλλη υπόθεση. Αυτή αφορούσε τη δωροδοκία αστυνομικού στη Μύκονο, με το μηνιαίο ποσό των 300 ευρώ, για να τον ειδοποιεί για τυχόν ελέγχους στα μαγαζιά του στο νησί.

Επιπλέον, φέρεται να δωροδόκησε και άλλο αστυνομικό, για να γίνει μετάθεση αστυνομικού στο νησί.

Από το 2005 η ποινική του διαδρομή

Η ποινική του διαδρομή ξεκινάει το 2005. Αρχκά καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριάντα ημερών για υγειονομικές παραβάσεις σε καταστήματα.

Στις 9 Ιουλίου 2007 αντιμετωπίζει την πρώτη σοβαρή δικογραφία για διάφορα αδικήματα:

-Διευκόλυνση ακολασίας άλλων.

-Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.

-Υγειονομικός έλεγχος, γενικοί και ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων και ποτών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, αστυνομικοί προσποιούμενοι τους πελάτες πήγαν σε συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης στη Μεταμόρφωση και διαπίστωσαν ότι γυναίκες απασχολούνταν ως χορεύτριες και συνοδοί θαμώνων.

Ένα χρόνο μετά, στις 9 Νοεμβρίου 2008, σε βάρος του σχηματίζεται και άλλη δικογραφία, αυτή τη φορά για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, «για τουλάχιστον δύο χρόνια τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνδεόταν με την απασχόληση των γυναικών σε νυχτερινά κέντρα επίδειξης χορού σε διάφορες περιοχές της Αττικής ενώ παρείχαν και άλλες… υπηρεσίες με αμοιβή.

Σε αυτή τη δικογραφία ο Mr Xωριάτικο ήταν ο εγκέφαλος ο οποίος από τότε παρουσιαζόταν ως ο αφανής ιδιοκτήτης και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την εκμετάλλευση δύο νυχτερινών κέντρων, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η δράση του με το «Χωριάτικο».

Στις 3.12.2010 σχηματίζεται σε βάρος του και νέα δικογραφία, για εγκληματική οργάνωση και σωματεμπορία, με τις Αρχές να αναφέρουν: «Ως κύριος σκοπός της οργάνωσης αναφερόταν η οικονομική και γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με την αποκόμιση σημαντικών οικονομικών ωφελημάτων».

Σύμφωνα με τις αρχές τα έσοδα από τα νυχτερινά μαγαζιά φέρονταν να νομιμοποιούνται μέσω του «Χωριάτικου» Μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία μέρος των εσόδων φερόταν να έχει επενδυθεί στη δημιουργία 17 αρτοποιείων στην Αττική. Για αυτή την υπόθεση αρχικά του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι αλλά και εγγύηση 40.000 ευρώ.

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Στις 5/8/2014 σε βάρος του σχηματίζεται και άλλη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τη λειτουργία των κέντρων διασκέδασης.

Τρία χρόνια μετά, στις 7/4/2017, τον εντοπίζουν για παραβίαση περιορισμών διαμονής. Είχε σκοπό να ταξιδέψει στη Βουλγαρία, ενώ είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα από το 2015 και με λήξη το 2035.

Τον Μάιο του 2022 κατηγορείται για απειλή και εκβίαση, ενώ τον Ιούνιο για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, καθώς βρισκόταν σε αντιδικία με άλλο επιχειρηματία με τον οποίο έχουν αλληλομηνυθεί.

Πριν συλληφθεί για τη φοροδιαφυγή είχε συλληφθεί και για επικίνδυνη οδήγηση ενώ ήταν σε ισχύ από τον Οκτώβριο νέα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Στην Αλβανία και το Ντουμπάι, παρά την απαγόρευση εξόδου

«Θα λείπω για δέκα ημέρες»

Το εντυπωσιακό στη διαδρομή του είναι ότι βρέθηκε στην Αλβανία τον περασμένο Απρίλιο παρά το γεγονός ότι από τον περασμένο Οκτώβριο είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για την υπόθεση της δωροδοκίας στη Μύκονο.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που κάνει με τη βοηθό του, η οποία αν και είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση δεν έχει συλληφθεί.

Mr Χωριάτικο: Το τηλέφωνο μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω. Τι γίνεται δεν ξέρω. Μου έχει τελειώσει.

Δ.Κ Υπάλληλος: Που είστε. Που… Ποια χώρα;

Mr Χωριάτικο: Αλβανία. Τι σημασία έχει;

Δ.Κ Υπάλληλος: Ε νομίζω έχετε την εκτός… Εντάξει θα πάρω τηλέφωνο. Και θα με ρωτήσουνε.

Mr Χωριάτικο: Ναι γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία. Θα πάω Αυστρία. Και να μου βάλουν απεριόριστα, γιατί εγώ θα κάνω δέκα ημέρες να γυρίσω.

Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα που εμφανιζόταν ως Φάνης, Ζώης και οι δικοί του τον φώναζαν Daddy και Boss, και διαχειριζόταν εκατοντάδες εταιρείες έφθασε στο σημείο να απολύσει τον εαυτό του στο 2025 και να πάρει επίδομα ανεργίας το 2022 ύψους 5.294 ευρώ.

Πηγή: patrisnews.com