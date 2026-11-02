Η υπόθεση του «Mr Χωριάτικο» έχει από όλα ακόμα και επικοινωνίες κατηγορούμενων με αστυνομικούς με τους συναδέλφους τους στο διαβιβαστικό να αναφέρουν:

«Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψαν ενδείξεις για συστηματική και διαρκή επικοινωνία αστυνομικού με τον κατηγορούμενο Λ.Ν. κεντρικό πρόσωπο στη λειτουργία του ALCATRAZ. Αντικείμενο των επικοινωνιών, μεταξύ άλλων ήταν η παροχή πληροφοριών για ελέγχους, καταγγελίες, διοικητικές διαδικασίες και άλλες υποθέσεις που αφορούσαν τη δραστηριότητά του.

Παράλληλα καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες προσωπικές συναντήσεις και ενέργειες παροχής διευκολύνσεων ή διαμεσολάβησης υπέρ του Λ.Ν χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής άμεση συμμετοχή του αστυνομικού στις αποδιδόμενες εγκληματικές δραστηριότητες της οργάνωσης.

Επίσης προέκυψαν επικοινωνίες του Λ.Ν με άλλο αστυνομικό, όπου τα διαθέσιμα όμως στοιχεία περιορίστηκαν σε μικρό αριθμό επικοινωνιών και στην εμπλοκή του σε περίπτωση παραλαβής χρηματικού ποσού ύψους 1.500 ευρώ ,το οποίο φέρεται να προοριζόταν για ανάγκες της υπηρεσίας.»

Οι δύο αστυνομικοί, με τον έναν μάλιστα να είναι υψηλόβαθμος, ανήκουν στο Τμήμα Ακροπόλεως και προς το παρόν δεν είναι ανάμεσα στους 149 κατηγορούμενους.

«Είναι ένας γνωστός του Άγγελου μην φοβάσαι»

Σε επικοινωνία του ενός αστυνομικού με τον Λ.Ν, και άνθρωπο του Γιαννακόπουλου στο Αλκατράζ, στις 23 Απριλίου καταγράφεται ο εξής διάλογος:

Λ.Ν: Είναι ένας γνωστός του Άγγελου μωρές και θέλουμε να τον εξυπηρετήσουμε, τώρα εντάξει μη φοβάσαι.

Αστυνομικός: Εντάξει όχι εντάξει σιγά.

Λ.Ν: Ε σου έχω στείλει, σου έχω στείλει εγώ την ταυτότητα και αυτά.

Αστυνομικός: Τα είδα, τα είδα, τα είδα.

Λ.Ν: Ναι δεν θες κάτι άλλο;

Αστυνομικός: όχι

Λ.Ν: Του είπα και τα παράβολα, θα τα φέρει εκεί ο άνθρωπος, εντάξει;

Αστυνομικός: Ε τι ήθελα να πω

Λ.Ν: Αν μπορείς όσο πιο ,έλα ….

Αστυνομικός: Ε μας έδωσε προσφορά ο άλλος να ξέρεις.

Λ.Ν: Πόσα λεφτά;

Αστυνομικός: Ενάμιση. Αλλά θα το ,μίλα το εσύ με το αφεντικό και βλέπουμε όποτε μου πεις εσύ.

Λ.Ν: Τι να μιλήσω; Α να πάω εγώ από εκεί να του το πω;

Αστυνομικός: Όχι, ε να το ξέρει ρε παιδί μου άμα θέλει άμα δεν θέλει οκ εγώ δεν έχω πρόβλημα.

Την επόμενη ημέρα στις 24 Απριλίου καταγράφεται ο εξής διάλογος στις 09:40

Λ.Ν: Λοιπόν εντάξει προχώρα το αυτό εντάξει;

Αστυνομικός : Οκ.

Λ.Ν: Λεφτά πότε θέλετε; Έχεις μι, έχεις συνεννοηθεί με αυτόνα; Θέλει πρώτα λεφτά για να ξεκινήσει;

Αστυνομικός: Όχι από Δευτέρα από Δευτέρα.

Σε άλλη σημείο ο κατηγορούμενος από το Αλκατράζ ζητά πληροφορίες από τον αστυνομικό για ένα ξυλοδαρμό

Λ.Ν: Άκουσες κάνα επεισόδιο εδώ πέρα αυτές τις δυο – τρεις, πριν δύο τρεις ημέρες για κάποιον επιχειρηματία ότι τον δείρανε γυμνό στη Συγγρού; Άκουσες τίποτα;

Αστυνομικός: Όχι Θα ρωτήσω θα ρωτήσω και το αφεντικό αλλά δεν νομίζω όχι.

«Άκουσες τίποτα περίεργο για εμάς σήμερα;»

Σε άλλη επικοινωνία ο κατηγορούμενος ζητά πληροφορίες για το Αλκατράζ και για επικείμενο έλεγχο των αρχών.

Λ.Ν: Άκουσες τίποτα περίεργο για εμάς σήμερα; Όχι ε;

Αστυνομικός : Σήμερα; Όχι.

Λ.Ν: Ναι έχει ,τους περιμένουμε τώρα για αυτό. Δεν έχεις ακούσει κάτι;

Αστυνομικός: Αλήθεια; Όχι ,όχι.

Λ.Ν: Ναι για τίποτα ενυσ-κάτι λέει το ΙΚΑ με, ε, με αστυνομικοί με αστυνομία και αυτά μήπως μάλλον από εσάς θα ζητήσουνε.

Αστυνομικός: Αυτά αυτά είναι άλλα κλιμάκια δεν τα ,άμα είναι με το ΙΚΑ μέσα δεν το ξέρω. Βγαίνουνε αυθημερόν αυτά.

Ο άνθρωπος του Γιαννακόπουλου φαίνεται ότι είχε αποκτήσει άνεση με τον αστυνομικό που ζητούσε συνεχώς πληροφορίες.

Στις 4 Ιουλίου καταγράφεται η εξής συνομιλία:

Λ.Ν: Δεν ήρθε κανένας περίεργος εκεί πέρα για, για να φώναζε γιατί εχτές τσακώθηκε εκεί έξω με την πόρτα, εκεί με αυτούς και του δώσανε και μία, ένα χαστούκι και λέει θα πάω στην αστυνομία ένας βλάκας εκεί ένας μεθυσμένος ,τον παρακαλάγαμε όλη νύχτα, βρε φύγε από εδώ πέρα τίποτα τίποτα, πολύ προκλητικός.

Αστυνομικός: Δεν ακούστηκε κάτι αλλά θα το δω και τη Δευτέρα εγώ αλλά δεν νομίζω.

Λ.Ν: Έχε το νου σου άμα αυτό ειδοποίησε αλλά δεν νομίζω αφού δεν ήρθε σήμερα το πρωί εκεί να κάνει μήνυση.