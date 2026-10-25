Νέα διάσταση λαμβάνει η μεγάλη έρευνα γύρω από την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον ένα τεράστιο δίκτυο τουλάχιστον 520 εταιρειών, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του χρήματος και τον μηχανισμό μέσω του οποίου φέρεται να δημιουργήθηκε οικονομική ζημία που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο επιχειρηματίας βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων στη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ χειροπέδες έχουν περάσει σε περισσότερα από 50 πρόσωπα. Μαζί του συνελήφθη και λογιστής που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του υπό διερεύνηση μηχανισμού.

Τουλάχιστον 520 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Το νέο στοιχείο που διευρύνει σημαντικά την υπόθεση είναι ο αριθμός των εταιρειών που εξετάζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., οι ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους σε τουλάχιστον 520 εταιρικά σχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσα από αυτά είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και πόσα ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν ως «οχήματα» για φορολογικές και οικονομικές παραβάσεις.

Η έρευνα δεν περιορίζεται στα καταστήματα της αλυσίδας αρτοποιείων. Οι Αρχές εξετάζουν συνολικά επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Γιαννακόπουλο, ακόμη και μέσω τρίτων προσώπων.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει επιχειρήσεις στην Αττική αλλά και δραστηριότητες σε τουριστικές περιοχές, όπως η Μύκονος και η Ρόδος.

Το μοντέλο με τους «αχυρανθρώπους»

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί η πιθανή χρησιμοποίηση προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες εταιρειών, χωρίς, σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Αρχές, να ασκούν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχό τους.

Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» φέρονται να τοποθετούνταν μπροστά σε εταιρείες οι οποίες στη συνέχεια συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Όταν τα χρέη προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ και άλλους φορείς γίνονταν ιδιαίτερα μεγάλα, η επιχειρηματική δραστηριότητα φέρεται να μεταφερόταν σε νέο εταιρικό σχήμα και νέο ΑΦΜ, ενώ οι προηγούμενες εταιρείες παρέμεναν με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα πάντα με το σενάριο που ερευνούν οι διωκτικές Αρχές, η πραγματική δραστηριότητα μπορούσε να συνεχίζεται, την ώρα που τα χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες.

ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και περισσότερα από 200 καταστήματα

Οι κατηγορίες που διερευνώνται αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η έρευνα αφορά περισσότερα από 200 καταστήματα που συνδέονται με την αλυσίδα και το ευρύτερο επιχειρηματικό δίκτυο.

Το ύψος της οικονομικής ζημίας ή των παράνομων εσόδων που εξετάζονται προσεγγίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τελικός αριθμός, πάντως, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η οικονομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές αναμένουν επιπλέον στοιχεία, μεταξύ άλλων και από την ΑΑΔΕ.

Ο ρόλος του λογιστή

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον ρόλο ενός ηλικιωμένου λογιστή που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, ο λογιστής φέρεται να συνέβαλε στη δημιουργία και διαχείριση εταιρικών σχημάτων, αξιοποιώντας τη γνώση του πάνω στο φορολογικό σύστημα.

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο πραγματικός διαχειριστής κάθε επιχείρησης, ποια πρόσωπα εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά και ποια ήταν η μεταξύ τους οικονομική σχέση.

Από τα αρτοποιεία στη Μύκονο και τη Ρόδο

Η έρευνα έχει επεκταθεί πέρα από τον χώρο των φούρνων.

Στη Μύκονο εξετάζονται επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις εστίασης, ενώ στη Ρόδο οι Αρχές ερευνούν εταιρικά σχήματα που φέρονται να είχαν έντονη παρουσία στον τουριστικό τομέα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εξετάζονται επίσης εταιρείες που είχαν αποκτήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης παραλιών μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να εξακριβώσουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούσαν αυτοτελείς νόμιμες δραστηριότητες ή εάν υπήρχε οικονομική διασύνδεση με το υπό διερεύνηση δίκτυο.

Συνεχίζεται η επιχείρηση του «ελληνικού FBI»

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και ο αριθμός των εταιρειών και των προσώπων που θα ελεγχθούν ενδέχεται να αυξηθεί.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν τη συνολική οικονομική εικόνα του δικτύου, εξετάζοντας εταιρικές σχέσεις, τραπεζικές συναλλαγές, φορολογικές υποχρεώσεις και τη διαδρομή χρηματικών ποσών.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται, ενώ οι αποδιδόμενες πράξεις και ο ρόλος καθενός παραμένουν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.