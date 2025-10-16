Επιμέλεια: ΠέτροςΠετρόπουλος / Αντώνης Ζήβας

Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το ιατρικό λάθος που σημειώθηκε πρόσφατα σε ιδιωτική κλινική, κατά τη μετάγγιση αίματος σε ασθενή, που οδήγησε μάλιστα στη σύλληψη μιας νοσηλεύτριας και δύο γιατρών, και αφού είχε προηγηθεί ένα ακόμη σοβαρό λάθος πριν από λίγους μήνες στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο του Πειραιά, που μάλιστα προκάλεσε τον θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας, ένα νέο αντίστοιχο σοβαρό περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Λάρισα.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, μία ημέρα μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο «Αττικόν».

Η γυναίκα βρισκόταν στο νοσοκομείο για να κάνει την θεραπεία της. Ωστόσο, στα μισά της χημειοθεραπείας το προσωπικό του νοσοκομείο κατάλαβε ότι της έχει χορηγηθεί λάθος φάρμακο, και πως το σωστό έχει, επίσης, χορηγηθεί λανθασμένα σε άλλον ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν επιπλοκές στην υγεία της γυναίκας.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ.

Παράλληλα, στην ΕΔΕ θα φανεί το ποιος και γιατί χορήγησε το λάθος φάρμακο στη γυναίκα καθώς και το που κατέληξε το δικό της – το σωστό – φάρμακο.

Τι λέει η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρονται τα εξής:

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.

Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της.

Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».

Πηγές: Megatv.com – onlarissa.gr