Επί σχεδόν τρεις ώρες βρισκόταν στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, καταθέτοντας τα όσα γνώριζε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την ακριβή ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή, καθώς η ίδια έφτασε στον χώρο μεταγενέστερα.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να εξήγησε ότι η αρχική διαφοροποίηση στην κατάθεσή της οφειλόταν σε παρότρυνση της ανειδίκευτης γιατρού. Όπως υποστήριξε, η γιατρός της ζήτησε τηλεφωνικά να κρατήσουν μια κοινή γραμμή πριν επικοινωνήσουν με τις αρχές, χωρίς ωστόσο το προσωπικό να έχει συνειδητοποιήσει ακόμη τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, η νοσηλεύτρια περιέγραψε ότι εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε διαφορετικές αίθουσες. Η ίδια βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, παρακολουθώντας τη μία διαδικασία, ενώ η κατηγορούμενη γιατρός βρισκόταν στον χώρο όπου νοσηλευόταν ο τραγουδιστής.

Το πλέον καθοριστικό σημείο της κατάθεσης εστιάζει στη διαδικασία της καταστολής, καθώς η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μάλιστα, σημείωσε πως της ζητήθηκε το αντίδοτο, γεγονός που την ώθησε να επικοινωνήσει στη συνέχεια με αναισθησιολόγο, κρίνοντας απαραίτητο να προσέλθει συμπληρωματικά στις αρχές.

Τέλος, η νοσηλεύτρια φέρεται να επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του 58χρονου γιατρού, καταθέτοντας πως κατά τη διάρκεια του συμβάντος ο ίδιος αποκοιμήθηκε στον καναπέ του ιατρείου.