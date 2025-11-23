Το ζήτημα της «κατάρρευσης» του «Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ» που έχει ως αποτέλεσμα το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της χώρας μας, η πυρόπληκτη Χίος, να μην έχει αστικές συγκοινωνίες και “να επιδεινώνει το μαρασμό και την απερήμωση χωριών και οικισμών της υπαίθρου του νησιού”, έφερε με Ερώτησή του στη Βουλή, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης.

Στην Ερώτηση αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι, “υπαίτιες για την ενδεχόμενη «κατάρρευση» του Φορέα «Αστικό ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ» θεωρούνται ρυθμίσεις νομοσχεδίου αρμοδιότητάς σας (για σύντμηση ηλικίας απόσυρσης λεωφορείων, για εγγυητική επιστολή τραπέζης 10ετούς διάρκειας, για απουσία επιδότησης χιλιομετρικού κόστους άγονων γραμμών κ.ά.), που εξαιτίας τους

θα καταστεί εξαιρετικά προβληματική η λειτουργία των αστικών λεωφορείων του, με πιθανή αδυναμία εκτέλεσης και των σχολικών δρομολογίων”.

Παράλληλα ρωτά,

«Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την συνταγματική υποχρέωση (άρθρο 101 παρ. 4) που υποχρεώνει τη διοίκηση να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών ώστε να διαμορφωθεί επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων τους ισότιμο με αστικές περιοχές της ηπειρωτικής επικράτειας και να αποτραπεί η περαιτέρω δημογραφική επιδείνωση στο νησί μας;»