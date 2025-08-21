Οι διαχρονικές αγκυλώσεις που πλήττουν την ασφάλεια της αεροναυτιλίας στην Ελλάδα, φάνηκαν για ακόμη μια φορά την περασμένη Τρίτη (19/8), όταν προκλήθηκε βλάβη σε ραντάρ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις σε τουλάχιστον 12 πτήσεις!

Μάλιστα η RyainAir που ζήτησε επείγουσα αναμόρφωση του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου μας, καθώς οι καθυστερήσεις επηρέασαν πάνω από 2.000 πελάτες της.

Οι διακοπές του ρεύματος και των οπτικών ινών που έγιναν το βράδυ της 19ης Αυγούστου, στην περιοχή των Σπάτων, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, είχαν ως αποτέλεσμα να φανούν η παλαιότητα και η ευαισθησία των συστημάτων ασφαλείας στην προσγείωση των αεροσκαφών.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΗΜΑΕΚ (Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας), Κωνσταντίνος Κανδεράκης, επεσήμανε ότι «χάθηκε το σύστημα που μεταφέρει τις πληροφορίες -τη φωνή και τα δεδομένα ραντάρ- από το Λόφο Μερέντα στα Σπάτα».

Διευκρίνισε μάλιστα, ότι υπάρχουν δύο ραντάρ στην περιοχή, στο Λόφο Μερέντα και στο Λόφο Καμάρα, καθώς «το τρίτο, στο Ελληνικό, χάλασε πριν 2,5 χρόνια» και δεν έχει επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί ακόμα.

«Τα δυο προαναφερθέντα ραντάρ, καλύπτουν περιοχή 60 μιλίων γύρω από το αεροδρόμιο. Στη διαδικασία προσέγγισης, έρχονται τα αεροσκάφη, μπαίνουν σε τροχιές για να πιάσουν την τελική ευθεία για την προσγείωση, κατεβαίνουν σιγά, σιγά, κάνοντας κύκλους, όπως πλησιάζουν σε ένα αεροδρόμιο, και πιάνουν την τελική ευθεία για την προσγείωση.

Στην τελική ευθεία, τα αναλαμβάνει ο Ελεγκτής του Πύργου και τα προσγειώνει εξ όψεως και με τα ραντάρ επιφάνειας».

Στις 20 του μήνα, χάθηκε το ένα ραντάρ που αναλαμβάνει τη διαδικασία προσέγγισης.

«Όσοι ήταν στο Ελληνικό και τα Σπάτα ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ακόμα ασχολούνται με το πρόβλημα. Αποκατέστησαν τη βλάβη το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ως προς το ραντάρ.

«Δεν αποκαταστάθηκε η βλάβη με τις συχνότητες, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι εφεδρικοί πομποδέκτες, με τους κύριους να είναι στον Υμηττό και τα Γεράνια. Αυτό μείωσε τα επίπεδα ασφαλείας, συνολικά».

Οι συχνότητες αποκαταστάθηκαν σήμερα (21/8), το πρωί.

Όπως θα υπέθετε κανείς, το σύστημα που μεταφέρει τις πληροφορίες, είναι αρκετά παλιό. Πέρυσι, είχε γίνει μια έρευνα αγοράς και για λόγους οικονομίας χρόνου, εφόσον θα έρχονταν νέα συστήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η εποπτεία μας από την Κομισιόν, είχε προταθεί να τα αγοράσει το “Ελευθέριος Βενιζέλος” και να μετακυλήσει το κόστος, μέσα από τη συμφωνία του με την ΥΠΑ.

Αυτό δεν προκρίθηκε, ενδεχομένως γιατί εκτιμήθηκε πως θα γίνει πιο γρήγορα η συμφωνία για τα νέα συστήματα, και όταν αυτά έλθουν, το παλιό σύστημα θα αποσυρθεί.

Έτσι, τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν οι υπεύθυνοι που, σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ που παρουσιάστηκε το πρόβλημα ρωτούσαν γιατί δεν έχει μπει το σύστημα.

Εκπαίδευση Μηχανικών στα νέα συστήματα με δικά τους χρήματα.

Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και είναι επίσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, είναι η εκπαίδευση των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας στα 19 νέα συστήματα που θα μπουν σε 19 περιφερειακά αεροδρόμια.

Δέκα άνθρωποι, εκ των οποίων οι πέντε είναι από την περιφέρεια (Καβάλα, Χίο, Αλεξανδρούπολη και Ρόδο) θα πρέπει να ταξιδέψουν και να μείνουν στην Αθήνα, για περίπου 50 ημέρες.

Όπως καταγγέλλει η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, οι υπεύθυνοι τους ζητούν να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα, σε πρώτη φάση, για να τους επιστραφούν σε δεύτερη.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υπολογίζονται σε 7.500 ευρώ.

«Δημιουργείται έτσι, διακριτική μεταχείριση, καθώς όποιος δεν έχει πρόχειρο αυτό το ποσό, δεν θα μπορεί να έλθει να εκπαιδευτεί σε κάτι που είναι απαραίτητο», λέει ο κύριος Κανδεράκης.

Η ανακοίνωση Τύπου

«Η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ) ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Tρίτη 19/8/2025, και ώρα 23:00 τοπική, παρουσιάστηκε σοβαρή βλάβη στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στον λόφο Μερέντα στο Μαρκόπουλο Αττικής, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το Τερματικό Radar Μερέντας καθώς και οι εφεδρικές συχνότητες της Προσέγγισης Αθηνών.

Τόσο το Τερματικό Radar Μερέντας όσο και οι συγκεκριμένες συχνότητες, αποτελούν κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας για τη διαχείριση των διαδικασιών προσέγγισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η απώλειά τους οδήγησε στην επιβολή περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία, με συνέπεια να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς το «Ελ. Βενιζέλος».

Χάρη στις συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες των Μηχανικών μας ΗΜΑΕΚ (ATSEP), το Τερματικό Radar δόθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία, χθες το μεσημέρι, με την έκδοση σχετικής αγγελίας ΝΟΤΑΜ. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ώστε να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και τα συστήματα επικοινωνιών που επηρεάστηκαν.

Την ίδια ώρα, αντί η Διοίκηση να στηρίζει έμπρακτα το έργο των ΗΜΑΕΚ, συνεχίζει να ζητά από τους ίδιους τους εργαζόμενους να προκαταβάλουν οι ίδιοι το κόστος των εκπαιδεύσεών τους –περίπου 7.500 ευρώ ανά υπάλληλο, σε πρόσφατη περίπτωση– με άγνωστο τον χρόνο εκκαθάρισης των δαπανών (έξι μήνες, ένας χρόνος ή και περισσότερο).

Η ασφάλεια των πτήσεων και η αξιοπιστία της αεροναυτιλίας δεν μπορεί να βασίζονται μόνο στο φιλότιμο και στις θυσίες του προσωπικού. Απαιτείται έμπρακτη στήριξη και ισότιμη μεταχείριση».