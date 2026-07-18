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Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στο Ξερόκαμπο Σητείας στην Κρήτη. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν περίπου 60 πυροσβέστες με 18 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν γρήγορα το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.
Παράλληλα, στην μάχη με τις φλόγες ήταν και ένα ελικόπτερο, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων δεν κατάφερε να κάνει ρίψη νερού, με αποτέλεσμα το βάρος της επιχείρησης να πέσει στις επίγειες δυνάμεις. Σημειώνεται ότι από την πυρκαγιά κάηκε μια μικρή θαμνώδης έκταση και η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες.
Εικόνες από την καμένη έκταση στη Σητεία:
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026
Ήχησε 112
Λίγο πριν τις 08:00 στους κατοίκους της περιοχής έφτασε προειδοποιητικό μήνυμα του 112, το οποίο καλούσε τους ανθρώπους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα.
Τα μήνυμα του 112:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξερόκαμπος #Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για τις Π.Ε. Ηρακλείου, Π.Ε. Λασιθίου και Π.Ε. Ρεθύμνου, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).
Πηγή: Nea Kriti