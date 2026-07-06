Θετική είναι η εξέλιξη των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, σε αγροτοδασικές εκτάσεις της Κρήτης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στη θέση Μπραμιανά, στην Ιεράπετρα Κρήτης, η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Για την πλήρη κατάσβεσή της παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, 49 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Όσον αφορά την περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, η φωτιά, η οποία ξέσπασε στις 14:00, βρίσκεται πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.