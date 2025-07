Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης & Δανάη Μαραγκού

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο Κίτσι Κορωπίου την ώρα που έπνεαν άνεμοι 5 μποφόρ. Η πυρκαγιά αναπτύχθηκε γρήγορα σε χαμηλή κυρίως βλάστηση, αλλά η άμεση προσέγγιση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν, σε 45 λεπτά να τη θέσουν χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ αυτή την ώρα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται.

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρα τμήματα, 32 οχήματα, πλήθος εθελοντών και από αέρος 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Λόγω της πυρκαγιάς ήχησε και το 112. Συγκεκριμένα στις 16:25 στάλθηκε μήνυμα που ανέφερε «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χατζήρια απομακρυνθείτε προς τη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου».

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ άρθηκε η εκτροπή κυκλοφορίας που είχε τεθεί σε εφαρμογή στη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου, ωστόσο παραμένουν κλειστές οι οδοί Λάμπτρων και Σκοπευτηρίου.

Μεγάλη κινητοποίηση επικράτησε στην περιοχή Κίτσι, στο Κορωπί, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση.

Κινητοποιήθηκαν 98 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 28 οχήματα, 5 Α/Φ και 6 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό, δεν απειλήθηκαν σπίτια.

Οι φλόγες καίνε στην πλαγιά του βουνού, αποτεφρώνοντας ξερά χόρτα, δέντρα και σκίνα, ενώ το πύρινο μέτωπο έχει κατεύθυνση προς τον Υμηττό.

Λόγω της πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκε προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου, στη συμβολή με την οδό Άνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη.

Για τη φωτιά λίγο πριν τις 16:30 ήχησε το 112 και καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Χατζήρια να απομακρυνθούν προς τη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου.

