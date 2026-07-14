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Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 12:00 στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών Θεσσαλονίκης.

Ισχυρές είναι οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ειδικότερα για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

Βίντεο από τη φωτιά στα Βασιλικά:

Ήχησε 112

Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής ήχησε μήνυμα του 112. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στην ανάρτηση της Πολιτικής Προστασίας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026

Πηγή: Rthess