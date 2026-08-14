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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, χθες 13 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:00.

Πλέον, διάσπαρτες εστίες και κυρίως καπνογόνα σημεία, αντιμετωπίζουν οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με τη συνδρομή όλων των συναρμόδιων φορέων.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής. Οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να εξουδετερωθούν πλήρως και οι μικρότερες εστίες.

Συνολικά, στην περιοχή επιχείρησαν από χθες (13/08), 227 πυροσβέστες, 57 πυροσβεστικά οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.