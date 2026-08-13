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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16.00 σήμερα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συντρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.