Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας τόσο η έξοδος αλλά κυρίως η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου, έγινε χωρίς σημαντικά προβλήματα.

Περίπου 220.000 οχήματα εξήλθαν από την πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του τετραημέρου — καθώς η Δευτέρα ήταν εργάσιμη ημέρα, από τους δύο βασικούς οδικούς άξονες, Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας

Η επιστροφή κορυφώθηκε την Κυριακή, με περίπου 70.000 οχήματα να εισέρχονται στην Αττική, ενώ συνολικά 250.000 αυτοκίνητα επέστρεψαν μέσα στο τελευταίο διήμερο.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί οδηγοί είχαν αναχωρήσει νωρίτερα, αξιοποιώντας άδειες από την προηγούμενη Δευτέρα ή μεσοβδόμαδα, προκειμένου να παρατείνουν το τετραήμερο σε ολόκληρη εβδομάδα ξεκούρασης, αφού από την Παρασκευή έχουν φύγει από την Αττική 220.000 αυτοκίνητα και μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει 30.000 αυτοκίνητα παραπάνω.

Με στοιχεία απο το astynomia.gr