Ο κ. Μηνάς είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς για πολλά χρόνια ζούσε σε ένα παλιό τροχόσπιτο στην περιοχή του Καράβολα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, προσπαθούσε πάντα να βοηθά όποιον είχε ανάγκη.

Η τύχη του φάνηκε να αλλάζει όταν ένας Έλληνας ομογενής, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, πληροφορήθηκε την κατάστασή του και αποφάσισε να τον στηρίξει. Ο συγκεκριμένος ομογενής είχε κληρονομήσει ένα σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά, το οποίο μετά τον θάνατο της θείας του είχε εγκαταλειφθεί και μετατραπεί σε στόχο καταπατητών. Οι τελευταίοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο ακίνητο, καταστρέφοντας παράθυρα και βασικές υποδομές.

Θέλοντας αφενός να προστατεύσει την περιουσία του και αφετέρου να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στον κ. Μηνά, ο ιδιοκτήτης του παραχώρησε το σπίτι δωρεάν, με μοναδική συμφωνία να το φροντίζει και να το συντηρεί.

«Η συμφωνία μας ήταν απλή. Εγώ θα μένω στο σπίτι χωρίς ενοίκιο, και σε αντάλλαγμα θα το προσέχω, για να μη μπει ξανά κανείς να το καταστρέψει. Μου είχε πει άλλωστε ότι κάποια στιγμή το σπίτι θα απαλλοτριωθεί για τον δρόμο», ανέφερε ο κ. Μηνάς μιλώντας στο patris.gr.

Ωστόσο, η προσπάθειά του να οργανώσει τη ζωή του συνάντησε το εμπόδιο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Ενώ η ΔΕΗ προχώρησε άμεσα στη μεταφορά του ρολογιού ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του, αναγνωρίζοντας το νέο καθεστώς χρήσης του ακινήτου, η ΔΕΥΑΗ αρνήθηκε να επανασυνδέσει την παροχή νερού.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, η δημοτική επιχείρηση απαιτεί την εξόφληση οφειλών ύψους 1.800 ευρώ, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τους προηγούμενους καταπατητές του σπιτιού. «Μου είπαν ότι είτε πρέπει να πληρωθεί όλο το ποσό, είτε να δώσω 500 ευρώ προκαταβολή για να γίνει διακανονισμός. Πώς γίνεται να πληρώσω εγώ το νερό που κατανάλωσαν άλλοι;», αναρωτιέται.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις αν ληφθεί υπόψη ότι ο κ. Μηνάς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζεται τακτικές θεραπείες στο ΠΑΓΝΗ. Η έλλειψη νερού δεν αποτελεί απλώς ζήτημα άνεσης, αλλά βασικό ζήτημα υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του.