Ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι κινούνται μέσω του εθνικού δικτύου με κατεύθυνση την Αττική.

Το μοναδικό σημείο όπου καταγράφηκαν καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου ήταν στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων. Στο συγκεκριμένο τμήμα είχε διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα, εξαιτίας φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο πλέον η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά. Επιπλέον, αυξημένη κίνηση, αλλά με σταθερή ροή, συναντούν οι οδηγοί στην περιοχή της Κινέττας, καθώς και στα διόδια της Ελευσίνας.

Στον αντίποδα, πολύ καλή είναι η κατάσταση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου η ροή των αυτοκινήτων εξελίσσεται χωρίς κανένα εμπόδιο.

Βάσει των επίσημων στοιχείων της Τροχαίας, από τις 06:00 έως τις 18:00 σήμερα (1/6), στην Αττική είχαν επιστρέψει συνολικά 62.385 οχήματα. Από αυτά, τα 33.937 πέρασαν από την Αθηνών-Κορίνθου και τα 28.448 από την Αθηνών-Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των Εθνικών Οδών απαγορεύεται έως τις 23:00 το βράδυ.