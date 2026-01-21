Η κακοκαιρία με τις ασταμάτητες βροχοπτώσεις και τις τσουχτερές θερμοκρασίες έχει οδηγήσει στη διακοπή ρεύματος πολλών χωριών στον νομό Φθιώτιδας.

Ο πρώην Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Χρήστος Γάλλης καταγγέλλει στη «Ζούγκλα» ότι το Νεοχώρι Τυμφρήστου, το Μαυρίλο, η Μερκάδα και η Μεγάλη Καύση έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ το χιόνι έχει φτάσει στο 1 μέτρο και η θερμοκρασία είναι υπό του μηδενός.

Τα χωριά αυτά έχουν μείνει χωρίς φως και θέρμανση για τουλάχιστον δύο ώρες.

Ακούστε το ηχητικό του κ. Γάλλη:

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που το Νεοχώρι Τυμφρήστου που μένει χωρίς ρεύμα. Πέρυσι πάλι λόγω κακοκαιρίας, το ρεύμα είχε διακοπεί για τρείς ημέρες.

Ο κος Γάλλης μίλησε με τον Δήμο Μακρακώμης και τον ενημέρωσε πως ήρθε σε επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ με τη σειρά του, δήλωσε πως ακόμη δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί, αλλά «θα δούμε με τι σχετίζεται και θα το φτιάξουμε».

Τέλος, σύμφωνα με τον Χρήστο Γάλλη, η χιονόπτωση είναι ασταμάτητη και παρόλο που πέρασε εκχιονιστικό, αυτό καθαρίζει μόνο πολύ κεντρικά τμήματα του χωριού. Αν συμβεί κάτι και για κάποιο λόγο οι κάτοικοι θελήσουν να πάνε στο Καρπενήσι παραμένουν εγκλωβισμένοι, καθώς δεν μπορούν να κατέβουν από τις οικίες τους.