Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν από τις 15:00 το μεσημέρι της παραμονής Πρωτοχρονιάς αρκετές περιοχές του Δήμου Πεντέλης, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πολύωρη διακοπή ρεύματος, ενδέχεται να σχετίζεται με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η κατάσταση προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους σε ομαδική σελίδα της περιοχής στο Facebook. Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια που κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, με έναν κάτοικο να σημειώνει «Ξανά… κόπηκε… δυστυχώς», ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι με την πρώτη κακοκαιρία η περιοχή μένει χωρίς ρεύμα, εκφράζοντας ανησυχία για την απουσία μόνιμων και ουσιαστικών λύσεων στο πρόβλημα.

Παράλληλα, ο Δήμος Πεντέλης είχε ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνοντας τους πολίτες με σχετική ανακοίνωση από την προηγούμενη ημέρα, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις απογευματινές ώρες της παραμονής Πρωτοχρονιάς και έως την αλλαγή του έτους, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω της πιθανότητας χιονόπτωσης και παγετού σε περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 350 μέτρων, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, έχουν διατεθεί τρία εκχιονιστικά οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό, καθώς και επαρκείς ποσότητες άλατος με φορτωτή, τα οποία βρίσκονται στα Δημοτικά Καταστήματα Νέας Πεντέλης και Πεντέλης. Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Βασίλης Μπούρας.