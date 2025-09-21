Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα από από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 22/9, λόγω της 18ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει οι οδηγοί.

Ο λόγος της κινητοποίησης είναι να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των μελών στην έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΑΤΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση του συνδικάτου

Στην σχετική του ανακοίνωση το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου και αναφέρει:

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας. Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως: