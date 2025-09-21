Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα από από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 22/9, λόγω της 18ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει οι οδηγοί.
Ο λόγος της κινητοποίησης είναι να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των μελών στην έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΑΤΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Δευτέρας.
Η ανακοίνωση του συνδικάτου
Στην σχετική του ανακοίνωση το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου και αναφέρει:
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας. Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:
- Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας
- Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών
- Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς
- Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
- Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν.
Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης» καταλήγει το κάλεσμα στην έκτακτη γενική συνέλευση.