Κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 ( από τις 6:00 π.μ.) έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ) αποφάσισε χθες Δευτέρα, κατά πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Επίσης, προαναγγέλουν απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το Συνδικάτο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια του κλαδικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε προχθες στην Αθήνα και της απόφασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί που προκήρυξε 48ωρη απεργία για την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

α. Τριήμερη απεργία των ταξί στην Αττική, από Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 ( από τις 6:00 π.μ.) έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ).

β. Απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το ΣΑΤΑ.

Επίσης, για τις ημέρες της τριήμερης απεργίας αποφασίστηκε:

-Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στη συμβολή Σπ. Πάτση και Λ. Αθηνών και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών.

-Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στη συμβολή Αντιγόνης και Λ. Αθηνών και πορεία προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

-Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία (χωρίς αυτοκίνητα) προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα κύρια αιτήματα του κλάδου είναι :

– Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

– ‘Αμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο.

Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (Ε.Ι.Χ). Το ΣΑΤΑ ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στην Βουλή.

– Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί.

«Το ΣΑΤΑ τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι, οι ταξιτζήδες αρνούνται να γίνουν θύματα των κυβερνητικών πειραματισμών. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και το μέλλον του επαγγέλματός μας!» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τέλος, ενημερώνουν τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, οι μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στην Γραμματεία του ΣΑΤΑ (210 52 39 524 ) .